Ipstori apuesta por los relatos cortos

La lectura tiene en los dispositivos móviles una nueva forma para acercarnos a las historias, por ello la app Ipstori promociona la lectura con relatos cortos que se pueden leer o escuchar como audiolibros. Con menos de un año de su lanzamiento, esta aplicación mexicana pasó ya los 40 mil usuarios.

Ipstori sumó recientemente a sus filas a la escritora y promotora cultural Paola Tinoco, como directora editorial de sus contenidos. Vía telefónica, Paola platicó sobre cómo se unió a esta nueva empresa: “Estar en confinamiento y recibir una propuesta de trabajo no es algo común en estos días. Me siento afortunada de que Ruth Reséndiz (directora) me haya llamado para ser la directora editorial”. Además de Ruth y Paola, el equipo de dirección de la app se completa con Pablo Barbachano, encargado del desarrollo.

Algo que le interesó a la editora de esta app es el acercamiento con “los públicos nuevos, los que leen en internet: son diferentes a los que nos formamos leyendo libros”. Ipstori cuenta con un catálogo de cuentos cortos para leer en pantalla o para escucharse como audiolibros. Un extra que proponen a los usuarios es el conteo de los contenidos que leemos o escuchamos, en un formato de “gamification”: reconocimientos virtuales y medallas a partir del número de lecturas, como un videojuego. Aunque las lecturas se limitan a máximo siete minutos en voz alta o su equivalencia en texto, la app también cuenta con miniseries: textos divididos en breves capítulos.

La manera novedosa de acercar la lectura a través de la plataforma “es una gratísima sorpresa: el mundo editorial todavía tiene mucho para darnos. La literatura es tan grande y tan inabarcable que no se puede limitar a una sola plataforma. No podemos pensar que únicamente el papel puede sostener a la literatura. Están los ebooks, que se están vendiendo más que nunca, y estamos nosotros que ofrecemos lecturas en el teléfono, que lo tenemos pegado todo el día”.

Otro factor que convenció a Tinoco es el formato de la narrativa corta: “Eso es lo que me conquistó de Ipstori. Soy escritora, escritora de cuentos: he estado cercana a la microficción y me gusta. Si lo bueno es breve, dos veces bueno. Hay mucho trabajo detrás de hacer una historia muy corta, hay que pensarla tanto. Por eso me gusta ese reto, me gusta que sea ese tipo de historia: tienen que generar emociones en la gente que las lee”.

Apuestan por la crónica

Para los lectores, la app cuenta con secciones según el tipo de texto (con géneros y temáticas como el desamor, misterio, ciencia ficción, eróticos y crónica). Sobre este último género periodístico y literario a la vez, Paola comentó: “En una categoría que quiero enriquecer, porque estas nuevas generaciones todavía no consumen bien la crónica. Les puede gustar e inspirar”. Un proyecto más a mediano plazo es incluir traducciones. Una sección ad hoc para este mes es la de LGBTQ, con historias sobre diversidad.

Desde su inicio, la app tuvo las puertas abiertas para los escritores que desearan colaborar:

“Entraban textos de la gente que estaba viendo Facebook o Twitter, se encontraron la app y mandaron una historia. Obviamente hay un filtro, pero hay mucha gente que no es famosa, pero que sí arrancan esas emociones”. La colaboración de los autores es formal, contrato mediante y con pago de regalías. Una de las labores de Tinoco será la curaduría del material que reciben como propuestas, además de reclutar talento: “Es interesante para los escritores que ya tienen trayectoria se adapten a este formato”.

Una nueva selección de autores la anunciarán próximamente. Entre ellos está Nicolás Alvarado, adelantó Tinoco: “Es un buen cronista y buen narrador, aunque no ha explotado tanto esa parte públicamente”. Ya que las cifras de gente que se registra de otros países es muy alta, también buscarán tener autores de diferentes latitudes: Colombia, Argentina y España es la nacionalidad de los que pronto tendrán sus textos en Ipstori.

