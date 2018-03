Invertirán seis millones de pesos en el Museo de Paleontología

El Museo de Paleontología y la Escuela Municipal del Mariachi recibirán un total de 8.5 millones de pesos provenientes del Focosi: de ellos, 6 millones serán para el museo y 2.5 millones para la escuela, para este 2018, bajo una inversión federal para renovar su infraestructura. Susana Chávez, titular de la Dirección Cultura de Guadalajara, destacó que el museo recibe alrededor de 64 mil visitantes al año, una de las cifras más altas para los inmuebles de esta categoría a cargo de la dirección. Por su parte, la escuela tiene actualmente un alumnado cercano a los 200 integrantes.

La directora del Museo de Paleontología, Isabel Orendáin, recordó que el recinto fue inaugurado en el año 2000. Fue en 2007 cuando comenzó con los primeros problemas de humedad, sobre todo filtraciones en su auditorio. El proyecto que se propuso desde 2015 y cuyos fondos federales recién procuró el ayuntamiento contempla la reparación de filtraciones, sustitución de canales e impermeabilización, esto para la problemática principal que aqueja al museo, además de la ampliación de la sala de exposiciones temporales, la instalación de un tapanco para resguardo de la colección y las renovaciones del auditorio, recepción, sala 1 y el ingreso. La adecuación del ingreso incluye la taquilla y la creación de una explanada peatonal, en el sitio destinado antes a los automóviles. En años anteriores, la reparación de filtraciones había sido superficial.

Isabel Orendáin agregó que entre los planes a futuro del museo está un nuevo trabajo museográfico, aunque los 6 millones del fondo federal se deben utilizar únicamente en las labores de restauración de su estructura. El cronograma de trabajo para estas labores de mantenimiento todavía no está definido, ya que aunque el recurso está asignado todavía no cuentan con él y no se han realizado las licitaciones. El plan es que esté terminado antes de que termine septiembre de este año. Luego de que estén listas las mejoras al espacio se continuará con el otro proyecto museográfico de las salas permanentes para incluir nuevos temas. A la fecha, la colección ya tiene 12 mil 500 fósiles catalogados (resta todavía cerca de una tercera parte).

Susana Chávez comentó que dentro del presupuesto de museos del ayuntamiento no hay una partida especial para el mantenimiento: para todos sus museos, la Dirección de Cultura cuenta con un presupuesto de 4 millones de pesos anuales.

Afinar al mariachi

La Escuela Municipal del Mariachi, ubicada en Miguel Leandro Guerra #2751 (en San Andrés) tiene la misma condición del Museo de Paleontología: se instaló en un inmueble que no estaba diseñado para tales usos. Por ello, las problemáticas también han surgido en los años que lleva operando en su actual sede.

Fundada en 1997, la escuela cerró las puertas (en el lugar de su fundación, el Mercado Alcalde). Luego de un decenio de deambular por varias sedes, encontró su lugar fijo en San Andrés. La escuela ofrece cursos a alumnos desde 10 años hasta la tercera edad.

La intervención mejorará los sanitarios, eliminará la humedad, protegerá el interior de las lluvias, se trabajará la fachada para que sea digna (solo es un portón, actualmente), a la par de la mejora en su área administrativa.