Intelectuales debaten sobre el orden y desorden tras la pandemia

El encuentro de intelectuales “De muro a muro” arranca hoy su foro virtual dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Esta vez, con charlas a distancia, subtituladas y accesibles para todo público, congrega a activistas, científicos y economistas para analizar el “Nuevo (Des)orden post viral”.

Organizado por la Universidad de Guadalajara y el Tecnológico de Monterrey, en su edición 2020 suma a voces como el economista francés Jacques Attali; la mexicana y experta en política social Suhayla Bazbaz; el psicoanalista italiano Sergio Benvenuto; el reconocido editor y activista de derechos humanos Ian Buruma; el director científico de la Cátedra ETI en la Universidad Pantheone de la Sorbonne, Carlos Moreno, y el Premio Nobel de la Paz y ex presidente interino de Egipto, Mohamed ElBaradei, por mencionar algunos.

Para Nicolás Alvarado, director del encuentro, la virtualidad supone ya un reto y es necesario verla como algo que llegó para quedarse en este tipo de foros. “Hay que pensar que todo está cambiando: creo que después de la pandemia no vamos a volver a vivir de la misma manera. Va a terminar con una vacuna y una cura en unos años, pero sí es un punto de quiebre para nuestras ciudades y no creo que volvamos a trabajar o educarnos de la misma manera. Y yo no creo que el mundo de los foros pueda seguir sin cambios”.

“De muro a muro” busca discutir los temas de actualidad con una visión a futuro. “Está dedicado a entender cómo va a ser el mundo, la cultura, la sociedad, la economía y la política con todas las transformaciones después de la pandemia”.

Para Alvarado, el encuentro busca llegar a la mayor cantidad de interesados por los temas que plantea, y este año no pudo evitar dar la vuelta al que nos compete desde marzo: la pandemia y las crisis que genera.

“ 'De muro a muro' se parece mucho a la FIL. No concede a lo masivo y no va por criterios mercadológicos: es un atractivo de nicho. Sí apela al público más amplio posible a través de sus temas, porque toca temas que nos interpelan a todos. Hemos hablado de las narrativas de la exclusión, de la crisis de la democracia liberal y de la calle como espacio de expresión. Sin duda hay un público que sabe a lo qué va, pero hay otro que estará interesado por saber a dónde vamos”.

PARA SABER

Las charlas del encuentro “De muro a muro” estará disponible desde hoy y mañana a las 18:00 horas en el canal oficial de YouTube de la FIL y en la página http://demuroamuro.mx/. Las trasmisiones se realizarán en vivo pero quedarán con acceso libre para quien desee verlas en horarios posteriores.

