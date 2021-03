Horacio Altuna ilustra el lado oscuro de Hollywood

El Fondo de Cultura Económica (FCE) recibe en su catálogo una novela gráfica de un clásico vivo de la historieta latinoamericana de la mano de Horacio Altuna: “Hot L.A.” es el título que lanza el historietista argentino, en el que retrata una historia de desigualdad racial y social inspirada en las revueltas de afroamericanos en California, en 1992.

Sobre esta publicación dentro de la colección Popular Novela Gráfica, Altuna comentó desde su hogar en España: “Como todo autor, lo que uno más quiere es difusión, que se vea lo más posible. En el caso que me publique el Fondo de Cultura es muy importante por la dimensión que tienen desde el punto de vista en la cultura hispanoamericana”.

De la temática social que expresa en su novela gráfica, el artista dijo: “Desde hace 50 años dibujo, desde hace 40 trato de que aunque sea en un segundo plano haya un contenido social, una realidad que se pueda ver, palpar o intuir. En el caso de Hot L.A. había varias razones. Siempre me ha gustado la cultura estadounidense, el cine, la música, la literatura. Lo digo siempre: soy un tipo colonizado por la cultura, no por los gobiernos. De alguna manera fui sensible cuando sucedió la rebelión de Los Ángeles en 1992, me pareció un tema que era interesante abordar, se podía tirar líneas universales. Se dio la circunstancia de que hubo una editorial en Barcelona que escuchó la propuesta, fue la conjunción que permitió hacer el trabajo”.

El autor contrasta simbólicamente las desigualdades con una viñeta en la que se ve el icónico cartel con las letras de “Hollywood” en las colinas angelinas, pero visto desde lejos y con la ciudad a obscuras. Sobre esa cualidad de contar una historia visualmente: “Forma parte del acervo del historietista, hay que narrar una historia literaria con imágenes. Está en la formación del dibujante. En el caso del cartel de Hollywood es por una de las cosas que siempre he pensado: hay una visión que tenemos de Estados Unidos, que nos da su cultura más difundida, el cine. Nos han hecho ver los claroscuros que tienen como país, pero también mienten mucho. Cuando se muestra Hollywood no piensan, no se muestran, los barrios bajos de las colinas, toda esa zona subdesarrollada, tercermundista, negra e hispana. Hay muchas cosas para mostrar allí. Pretendí que se mostrara ese tipo de contradicciones. Mi objetivo es ser lo más universal posible, a través de lo que sucedió en Los Ángeles tratar de que haya una visión más universal del ser humano”.

Nacido en 1941 en Córdoba, Argentina, Altuna ha visto la evolución del cómic durante varias décadas: “Lo más importante que ha sucedido en el mundo del cómic en los últimos años es que se pueden abordar temáticas adultas. Cuando nació era una lectura infanto-juvenil, lo fue durante muchos años. En los años sesenta se empezó a tocar otro tipo de temáticas, con otra visión más adulta del género. Creo que a partir de esos años se fue poco a poco dando un giro a ese mundo”.

Otro factor de crecimiento es quiénes realizan los cómics: “También lo más importante en los últimos 20 o 25 años es el desembarco masivo de mujeres en el mundo del cómic. Es maravilloso que después de un siglo de testosterona lleguen a aportar su talento y sensibilidad, una visión distinta a la del hombre”.

JL