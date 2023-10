Los derechos estudiantiles son un componente fundamental de cualquier sistema educativo, ya que garantizan que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y sean tratados con justicia y equidad. Estos derechos abarcan una amplia gama de aspectos, desde la libertad de expresión hasta la protección contra la discriminación. A lo largo de la historia, se han luchado muchas batallas para establecer y preservar estos derechos.

En primer lugar, la libertad de expresión es un derecho estudiantil crucial. Los estudiantes deben tener la posibilidad de expresar sus opiniones y preocupaciones de manera abierta y sin temor a represalias. Esto fomenta un ambiente en el que se pueden discutir ideas, aprender y crecer intelectualmente. Sin embargo, esta libertad debe ejercerse de manera responsable, sin incitar a la violencia o al odio.

Otro derecho importante es el acceso a una educación de calidad sin importar la situación económica o el origen étnico. Los estudiantes deben tener igualdad de oportunidades para aprender y alcanzar su máximo potencial. Esto implica la necesidad de programas de becas y apoyo financiero, así como la eliminación de barreras que impidan el acceso a la educación.

La seguridad en el entorno escolar es un tema crítico. Los estudiantes tienen derecho a estar seguros en la escuela y protegidos contra la violencia y el acoso. Las instituciones educativas deben tomar medidas adecuadas para prevenir y abordar estos problemas, creando un ambiente en el que todos los estudiantes se sientan seguros y respetados.

Además, la privacidad de los estudiantes es un derecho que debe ser respetado. La información personal y los registros académicos deben manejarse de manera confidencial, protegiendo la privacidad de los estudiantes y cumpliendo con las leyes de protección de datos.

En resumen, los derechos estudiantiles son esenciales para garantizar una educación equitativa y de calidad. La libertad de expresión, el acceso a la educación, la seguridad y la privacidad son componentes críticos de estos derechos. La protección y promoción de estos derechos son responsabilidades compartidas entre los estudiantes, los educadores y las instituciones educativas, y son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los futuros líderes y ciudadanos de nuestro mundo.

Crecia Torres

ESPECIAL

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Desde la escritura social

Mónica Ocampo

Mónica Ocampo se considera a se define como una “periodista mexicana especializada en géneros narrativos y maestra en antropóloga social por la IBERO-CDMX” que fue coordinadora del Colectivo Marchando con Letras y coautora del libro: Ayotzinapa: La travesía de las tortugas (Proceso, 2015) y Eduardo Galeano, un ilegal en el paraíso (Siglo XXI, 2017).

En 2015, fue acredora del Premio Nacional de Periodismo GONZO, otorgado por la editorial Almadía y la UANL, con el perfil “La cenicienta del Tepeyac” de Angélica Rivera, ex Primera Dama, que publiqué en la Revista Soho México.

Durante 2017, participó como investigadora en Argos Comunicación, una productora de contenidos independiente mexicana. Actualmente es Fundadora de La Brújula, una agencia de contenido digital y proyectos editoriales, además imparte clases en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Lenguajes y Multimedia en UNIVA, así como en la licenciatura y maestría de Periodismo Digital en la UDG Virtual.

Su interés por las causas sociales en la literatura surge cuando comenzó a reportear en 2004 y cubría las fuentes de Derechos Humanos y ONG´s, “pero tuve una conciencia de la responsabilidad que eso implicaba hasta 2006, cuando las violaciones a los Derechos Humanos se trasladaron al espacio público a causa de la guerra contra el crimen organizado que detonó Felipe Calderón, y la prensa tradicional se empeñó en reducirlo todo al famoso “ejecutometro”. Fue tanto el afán de dar con un número ideal de víctimas que eso provocó el fenómeno de la revictimización, es decir, culpabilizar a la víctima de su condición” comentó Mónica.

La autora agregó que “fue hasta el 2014, cuando el colectivo marchando con letras, conformado por 60 colegas, hicimos durante nueve meses la investigación de quiénes eran cada uno de los 43 normalistas desaparecidos me pregunté ¿cómo se cubre en este país el dolor de los otros? ¿Cómo vive o sobrevive una familia al dolor de no saber dónde está su hijo?"

“Después de que publicamos el libro Ayotzinapa: La travesía de las tortugas, en septiembre de 2015, decidí hacer una maestría en antropología para obtener herramientas que me ayudaran a transformar la búsqueda de información con víctimas en un proceso de acompañamiento y recolección de memoria”.

Tras preguntarle de qué manera la escritura social podía apoyar a unir comunidades, la autora respondió “Unión no lo sé, pero en los últimos tres años he aprendido que a través de la escritura se puede sanar, se puede aprender a encontrar palabras para duelar, porque somos un país en constantes duelos”. Enseguida agregó “La escritura es un espacio también para contar tu historia o bien amplificar las voces de las, los y les otres. Al menos, creo que ese es uno de los compromisos del periodismo contemporáneo: dejar de pensar que “somos los que damos voz a quienes no la tienen” y mejor aprender amplificar las voces” que están en constantes luchas, así en plural”.

Mónica considera que las personas podemos llevar a cabo movimientos que busquen reforzar nuestros derechos y, al mismo tiempo, sea un acto que conlleve paz a través de “amplificar las voces de las, los y les otres. Como persona, de acuerdo a tu contexto cultural podrás identificar qué causas te atraviesan y te rompen, y eso depende de cada quien”.

ESPECIAL

Mensaje Mar Adentro

Sin duda es importante hacer movimientos sociales porque las leyes, los feminismo y los Derechos Humanos existen gracias al largo camino que enfrentaron quienes no tuvieron acceso a ello. Y el camino aún es largo.

VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

“De pizcar chile y jitomate en el campo, y soñar con irse de trabajador indocumentado a los Estados Unidos, Ramiro González Cruz, joven indígena zapoteco de 24 años, ha pasado a terminar la licenciatura, estudiar en la Universidad de Harvard y dedicarse a conseguir becas para promover que más niños y adolescentes de su pueblo continúen en la escuela.

Ganador del Premio Estatal de la Juventud 2021 de Oaxaca, Ramiro también colabora como intérprete en la Defensoría Pública del Estado, donde auxilia a personas indígenas en situación de reclusión que no hablan español a enfrentar las audiencias legales que requieren para alcanzar la libertad.

Sin embargo, la labor que más le apasiona es la promoción de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que conoció cuando estudiaba en la preparatoria. Aunque todos le parecen importantes, son dos a los que ha dedicado su trabajo y labor altruista: el número 1, que establece el fin de la pobreza; y el 4, que aboga por una educación de calidad.

Es impulsando estos Objetivos, dándolos a conocer y aplicando sus propósitos en su asociación Expandiendo Mentes, que Ramiro ha logrado conseguir y gestionar becas para ocho estudiantes de bachillerato con un promedio de calificaciones mayor de 9.”

ECOS DEL DEBATE

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”

Necesitamos avanzar y buscar la eficiencia.

Es importante recalcar la participación de los jóvenes para el futuro, al crecer desarrollamos criterio propio y cuestionamos nuestro entorno. Debido a la energía, pasión y deseos de cambio podemos generar la capacidad de revolucionar las normas ya

establecidas para mayor facilidad y comodidad.

Así como biológicamente estamos diseñados para adaptarnos al cambio y mejorar, esto es bueno para desarrollarnos y progresar como comunidad

David Josue González Nuño, Debatiente Mar Adentro

ESPECIAL

10 NOTICIAS POSITIVAS

1. La gimnasta mexicana Bárbara Wentzel logra la obtención de cinco medallas en el Campeonato Mundial de Síndrome de Down.

2. Abi Génesis Cruz Martínez ha hecho historia al convertirse en la primera mujer capitana en más de cuatro décadas de la existencia de los Cóndores.

3. Jessica Hawkins ha logrado un hito histórico en la Fórmula 1 al convertirse en la primera mujer en realizar una prueba con un automóvil de la máxima categoría con especificaciones correspondientes del 2021.

4. La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) ha confirmado las posiciones olímpicas de las atletas mexicanas Alexa Moreno y Ahtziri Sandoval después de finalizar los campeonatos mundiales en Amberes, Bélgica, donde se distribuyeron la mayoría de las plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

5. Este lunes (02.10.2023), la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio su aprobación para administrar una segunda vacuna contra la malaria en niños. Una decisión que podría ofrecer a los gobiernos una opción más barata y accesible que la primera inoculación contra la enfermedad parasítica.

6. El número de nuevos casos de VIH en Ámsterdam ha disminuido drásticamente debido a una razón específica. En 2021, solamente 66 personas en la ciudad fueron diagnosticadas con VIH, en comparación con las 128 personas diagnosticadas en

2019. Desde el año 2010, ha habido una reducción del 95% en las infecciones por VIH en Ámsterdam.

7. Alexa Moreno, dentro de las mejores en Campeonato Mundial en Gimnasia Artística.

8. Amairani y Andrea, estudiantes de telebachillerato crearon un sistema que transforma un auto de combustible a un auto eléctrico.

9. Elena Reygadas, acaba de ser nombrada como la mejor chef femenina del mundo 2023.

10. México gana medalla de oro en Mundial de tiro con arco, con la sonorense Alejandra Valencia al frente.

Mar Adentro propone

PARA LEER

“La noche de Tlatelolco: Testimonios de la historia oral” de Elena Poniatowska recoge varios relatos en torno al movimiento estudiantil de 1968.

PARA SABER

El movimiento estudiantil de 1968 se originó en Francia.

PARA CONOCER

Cada año, el 10 de diciembre, se lleva a cabo la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, al otro lado de la plaza del Centro Nobel de la Paz.

CT