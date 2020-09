Hernán Cortés bajo la lupa histórica

Un personaje histórico y polémico en la historia de México tiene una novedad editorial este 2020, con la publicación de “Hernán Cortés: Encuentro y conquista” (Grijalbo), del autor Juan Miguel Zunzunegui. El libro abre de nuevo el debate sobre este pasaje de la historia mexicana, a un año del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, un periodo del que Zunzunegui continuará escribiendo: “Creo que es una historia que tenemos muy mal entendida”, comentó vía telefónica.

Con una amplia bibliografía que toca la historia del país, Juan Miguel quiso explorar y presentar a Hernán Cortés por su perfil: “Por un lado es un personaje que ha estado en mi mente siempre. Literal, desde la primaria: desde entonces me pareció fascinante, y que había algo muy torcido en cómo nos contaban la historia”.

Con el paso de los años, Zunzunegui fue investigando más sobre la historia, analizando y reflexionando qué había ocurrido: “El objetivo de estudiarlo no sólo es tratar de contar la verdad a través del libro. De Cortés se exponen mentiras, no nos damos cuenta de que son mentiras que nos hacen mucho daño. Que era un ignorante, salvaje, violador, como decía Diego Rivera, un deforme sifilítico. Y así de jodido nos conquistó: resulta que el peor ser humano de la historia nos conquistó. Aunque decir ‘nos conquistó’ es ridículo: conquistó a los aztecas, no a nadie que viva hoy”.

Un acercamiento a la historia que propone el autor es entender los hechos y su influencia en las personas: “Si cuento hechos, datos o nombres, no estoy diciendo nada. Saber un montón de hechos del pasado es irrelevante si no lo llevamos a un plano emocional”. Su propuesta al conocer los claroscuros de Cortés es “entender cosas, por qué somos como somos. Creo que esa conexión emocional es importante. Un gran problema de México es que nos odiamos entre nosotros mismos, por un montón de cosas: entre ellas cómo nos contamos esta historia”.

Algo que el escritor resalta es cómo el imperio mexica se enfrentó no sólo a los españoles, sino también a los pueblos indígenas sometidos, quienes se aliaron con los conquistadores:

“Evidentemente hay mucha rabia, ira y enojo, derivados del miedo también. Es una debacle de su mundo que tampoco tiene referencia. Pero del otro lado con los tlaxcaltecas, son los pueblos triunfantes, texcocanos, todos los pueblos contra el imperio azteca”.

Juan Miguel ha escrito sobre la historia del país en México a tres bandas, El mito de las tres transformaciones y una trilogía de la Independencia, libros cuya escritura han precisado de una extensa investigación. Para este caso recurrió también a los textos de José Luis Martínez sobre Cortés: “Ahí están todos los documentos cortesianos, y Christian Duverger, el gran experto contemporáneo. De la época están Díaz del Castillo y Bartolomé de las Casas”. Este bagaje le permite contar la época y exponer al personaje: “Es meternos en su época, en su mundo, en su psicología, para tratar de entender al ser humano. A él y a Moctezuma”.

Novedad. Editorial Grijalbo trae “Hernán Cortés, encuentro y conquista”. ESPECIAL

JL