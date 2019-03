Héctor Sevilla despierta su "Espiritualidad filosófica"

El próximo 6 de abril en la librería Carlos Fuentes a las 18:00 horas, el escritor, doctor en filosofía, investigador y profesor, Héctor Sevilla, presentará su libro “Espiritualidad filosófica. El paradigma de la vacuidad en Nagarjuna, Samkara y Nishitani”.

La inquietud por desarrollar este texto, cuenta el autor en entrevista, surge al ver que encuentra una separación entre lo que es la vivencia de la espiritualidad y el ejercicio de la filosofía:

“Normalmente se han visto cosas contrapuestas, como si no fuese posible ser una persona espiritual y al mismo tiempo ser un filósofo, o viceversa, poder llegar desde la filosofía hasta la espiritualidad; entonces, este libro de manera un poco análoga al concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman, busca unir dos ejercicios o dos concepciones que aparentemente se han visto como opuestas, y al mismo tiempo al vincular la filosofía con la espiritualidad, es también vincular el Occidente con el Oriente, las filosofías de la India y Japón con lo que puede ser la realidad de esta parte del mundo”.

“Espiritualidad filosófica” es publicado bajo editorial Kairós y toma como referencias a tres pensadores del Oriente: Nagarjuna, Samkara y Nishitani, quienes son poco conocidos en Occidente.

“Normalmente a los filósofos en formación no se les inculca mucho la atracción o el gusto por la filosofía oriental, incluso hay hasta cierto sesgo despectivo en relación a ello, como considerando que la filosofía occidental tendría que ser superior; incluso la idea del nacimiento de la filosofía en Grecia es una postulación a partir de la predominancia de la filosofía occidental, pues antes de eso ya había filosofía oriental en general”.

Así, su interés por estos filósofos y sus textos y propuestas “tiene que ver con llenar un aspecto vacío que, considero, se encuentra en la filosofía, tanto en cómo se forma a los filósofos y en cómo se le da a conocer la filosofía al resto de las personas”.

El derecho a filosofar

Uno de los objetivos principales del autor es que el lector confronte sus ideas y sus formas de ver la vida: “Todo libro de filosofía debe tener intención, un cambio de perspectiva en el lector, porque si el lector lee un libro que no le cambia, ese texto no ha valido la pena; si solo ha reforzado sus ideas, sus planteamientos o ha justificado sus puntos de vista, puede ser un libro cómodo, pero para mí no tendría que ser llamado como un buen libro”.

El autor agrega que otro interés que tiene con este texto es “justamente que haya una modificación, no solo conceptual, sino vivencial, de lo que es el ejercicio de la filosofía, que rompamos la comprensión de ésta como algo solamente académico, como algo frío, propio solamente de algunos profesionales que lo han elegido, sino que es parte de un derecho: el derecho a filosofar”.

Detalles del autor

En su trayectoria, Héctor Sevilla tiene 14 libros publicados, sobresalen las novelas, coordinaciones de textos sobre la violencia y la nada, así como ensayos de filosofía. Pronto hará una serie de presentaciones con su nuevo libro por el resto de México y también por España, más información en hectorsevilla@hotmail.com.

Sin dualidad

Sevilla detalla la propuesta del filósofoŚSamkara (788 d.C.), pues en un mundo en el que se polariza sin los matices necesarios para que convivan las corrientes de pensamientos distintos, este pensador hindú plantea una no dualidad en la que no se separen los conceptos que aparentemente son duales, por ejemplo, la noche y el día. “Solemos decir que la noche es como algo ajeno del día, cuando forma parte de él, está dentro de las 24 horas, o que la muerte es algo distinto a la vida cuando estar vivo implica el hecho de morir, o pensar que podemos separar el bien y el mal cuando en un ser humano ambas convergencias se dan”.