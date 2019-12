He dedicado mis libros a los perdedores: Lada Zigo

Para la croata Lada Zigo el fracaso del ser humano es un detonante de inspiración y su obra literaria se ha enfocado en dar voz a personas que lo han perdido todo, que por diversas causas han quedado rezagadas de las expectativas sociales.

Con este tipo de historias es como Lada Zigo llega por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como parte del Festival de las Letras Europeas, en el que ella y diversos autores originarios de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, República Checa y Croacia, comparten la diversidad de panoramas que los motivan a explorar matices poco conocidos para los lectores mexicanos.

“He dedicado mis libros a los perdedores, los admiro. He dedicado mis libros a las personas que han perdido todo, que no tienen casa, que no tiene una cabida en la sociedad, pero que tienen muy buen corazón”.

La escritura de Lada Zigo tiene sus antecedentes en el periodismo y asqueada de lo sensacionalista que puede ser este oficio capaz de destruir vida y carreras, esta croata optó por ofrecer historias desde un espectro más abierto y directo, en el que no ha dudado en exponer su tránsito como crítica literaria hasta explorar los claroscuros de la condición humana y los estándares sociales.

“Los perdedores han perdido todo, por eso pueden decir todo lo que piensan y dan gran material para las historias. Quiero que mis libros puedan ser legibles, que muestren diversos niveles, esas partes de la vida desde lo social o espiritual. Tal vez mis libros son un poco difíciles de leer porque tienen muchos personajes, diálogos, pero cada uno tiene una fuerza particular”.

Tras la publicación de su primer libro “People and News People” (2007), Lada Zigo marcó un impacto por la honestidad brutal de sus palabras, que le merecieron ser considerada como candidata a ganar premios como el “Ksaver Šandor Gjalski” y “Kiklop”, por ejemplo: años después, en 2011, su novela “Rulet” ganó el Premio de Literatura de la Unión Europea.

“Me gustan los libros que portan mucha vida, que la derraman al abrirse. Yo trato de alejarme del estilo académico o del mero ejercicio estético, busco encontrar la vida tal y como es, retratarla de esa forma. Ser legible no quiere decir ser injusto, ser legible quiere decir y significa que tu libro le pertenece a los demás, a la audiencia. Al parecer, ahora las personas no tienen tiempo para historias complicadas, todo tiene que ser interesante”, finaliza.