Haz lo que amas dentro y fuera de las empresas

El conferencista y licenciado en Economía Leo Piccioli lanzó el libro “Ahora te puedes marchar… o no”, a través de V&R Editoras, una guía que invita a las personas a hacer lo que aman dentro y fuera de las empresas. Es un texto que propone desprenderse de los temores y las indecisiones para afrontar la voz interna y poner en marcha lo que verdaderamente motiva a cada individuo.

“La idea es empoderar a la gente a la realidad de que podemos hacer cosas aunque creamos que no podemos: ser más felices en el trabajo que tenemos hoy, haciendo una carrera o emprendiendo, es tratar de eliminar mitos como el hecho de que emprender es mágico y es perfecto o el hecho de que tu jefe no te va a escuchar o que un contrato de tiempo indeterminado es para toda la vida”, detalla en entrevista el autor.

El miedo y la indecisión son parte de la naturaleza del ser humano, pero Leo comparte que hay muchos factores externos que exacerban el temor de las personas por aventurarse a hacer algo. “Por ejemplo, con nuestros amigos hablamos de los emprendedores exitosos y no hablamos de los fallidos que son muchos más, porque el 80% de las empresas nuevas no llegan a terminar su segundo año de existencia”.

Destaca que detrás de cada éxito hay un fracaso o varios, que los empresarios que hoy son talentosos como Mark Zuckerberg, pasaron por distintos retos en su camino hasta llegar a donde está. “Hay muchos otros con éxitos que fallaron muchas veces antes. Entonces, creo que parte de lo que trato de hacer es desmitificar que el miedo no es malo, y al mismo tiempo cambiar la idea de que el miedo nos paralice”.

Reitera que no basta con pensar en que añorando algo se va a lograr: “Hay que tener confianza y esperanza, pero no hay que dejarlas que hagan que las cosas sucedan, hay que hacer las cosas. Si un godín no está contento con su jefe y todos los días va a trabajar sabiendo que va a sufrir y llega a su casa y está de mal humor por lo mal que la pasó, sino hace nada, yo sufro, a mí me pone mal, yo quiero ayudar a esa gente a decirles que todo el menú de opciones es mucho más amplio”.

JL