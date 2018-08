Hallan máscara de estuco del gobernante maya Pakal

Durante las actividades de conservación en la zona arqueológica de Palenque, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron un mascarón de estuco que representaría al gobernante maya Pakal "El grande".

El equipo, liderado por el arqueólogo Arnoldo González, descubrió esta escultura junto a un depósito ritual de cerámica, fauna acuática y minerales en la Casa E del conjunto arquitectónico de El Palacio.

El descubrimiento se registró durante las labores de conservación encaminadas a entender la acumulación de agua en el patio este de la Casa E.

"La primera exploración se hizo para buscar el desplante de la construcción y los registros usados por los mayas para drenar el agua del inmueble", explicó González.

De acuerdo con los arqueólogos, las características de la escultura hallada podría representar al gobernante maya 'K'inich Janaab' Pakal en su etapa de vejez, pues se asemeja a sus rasgos faciales y la protuberancia de su boca. "Es la primera representación que tenemos de Pakal viejo", aclaró el arqueólogo.

La ofrenda ritual hallada incluía figurillas y tiestos cerámicos, huesos tallados, fragmentos de jadeíta, sílex, concha nácar, obsidiana y numerosos huesos de tortugas, róbalos, mojarras, lagartos, tenazas de cangrejos, aves pequeñas y caracoles.

"Las ofrendas normalmente se presentan cuando hay un final de un periodo, una renovación arquitectónica o la construcción de una nueva edificación. En este caso, parece que fue por una renovación".

También, en la Casa C identificaron una naringuera, de uso ornamental, hecha de hueso que aunque no pertenece a Pakal sí coincide con su época del Clásico tardío. "No conozco una naringuera de este tipo ni en área maya, ni en Mesoamérica; es única", señala Arnoldo González.

JM