Guadalajara rinde homenaje al poeta Ricardo Yáñez

Con su característico sentido del humor y perspectiva sobre lo que es importante o no en la vida, el escritor tapatío Ricardo Yáñez fue homenajeado y reconocido la tarde de este viernes por parte de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, que en su edición 53, y en el marco de las actividades que engalanan a la ciudad por el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, el Ayuntamiento de Guadalajara celebró el legado del también periodista que ha marcado a generaciones, principalmente, a través de la poesía.

Aunque en reiteradas ocasiones Ricardo Yáñez ha manifestado su postura ante la relevancia que se le da a su obra, el poeta aceptó el reconocimiento entregado en manos de Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, mostrándose conmovido hasta las lágrimas, que fueron antesala de la lectura en voz alta que el poeta hizo a forma de expresar su sentir ante la invitación de Guadalajara para reconocerlo en vida.

"Yo sé hacer poesía más o menos, pero discurrir no", dijo con humor Yáñez seguido de un silencio para controlar su emotividad y la cual fue respondida por un afectuoso aplauso que lo animó a continuar con su discurso: "gesto mucho más que agradecible y sobre cuyo merecimiento no creo estar en condiciones de manifestarme. Importa implicar que lo miro no como un reconocimiento a la persona que, para volver a usar el verbo nada importa, sino a la labor general tan basta en la actualidad de los escritores, poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos", dijo el autor del poemario "Armadillo".

"¿Acaso escribir poesía, se dijo, no sea sino la forma más elemental de pedir perdón? ¿O paradojalmente de no tener que pedir?", leyó Ricardo Yáñez al compartir parte de su discurso llamado "Una pequeña fábula", que sin planearlo, lleva el mismo título de un cuento de Franz Kafka.

Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, enfatizó el momento en el que la ciudad reconoce la vida y legado de Ricardo Yáñez en medio de una fiesta colmada de literatura por la edición 53 de la Feria Municipal del Libro y la Cultura y el posicionamiento de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, encuentros que por mucho permiten expresar cuáles son los intereses y desafíos de la metrópoli para apostar por la educación y la cultura, recordando también el semillero que la ciudad ha sido para la formación y proyección de talento en todos los ámbitos creativos y artísticos.

"Estamos rindiendo homenaje en una fecha muy especial al maestro Ricardo Yáñez, por su obra, por su carrera, por su poesía, por su prosa, por su labor de investigación periodística, su compromiso y responsabilidad social con nuestra ciudad", expreso Pablo Lemus.

Agéndalo

Mesa en reconocimiento a Ricardo Yáñez: con la participación de Julián Herbert, Carmen Villoro, Laura Solórzano, Jorge Souza y Raúl Bañuelos, el sábado 30 de abril a las 18:00 horas, y a las 19:00 horas el poeta Ricardo Yáñez y Los Cinco Centavitos ofrecerán un concierto en el escenario ubicado en Paseo Literario Fray Antonio Alcalde (frente a la Rotonda). Entrada libre.

JM