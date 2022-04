Adoptarán el pequeño formato para que Jalisco lea

Del presupuesto que se autorizó a la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco para el programa de actividades con motivo de la designación de Guadalajara como Capital Mundial del Libro (GCML), el cual asciende a 6 millones 650 mil pesos, a la Dirección de Publicaciones le corresponde una pequeña parte (poco más de 700 mil pesos), señala en entrevista con EL INFORMADOR el titular de la dependencia, David Izazaga, monto que se invertirá “en dos proyectos”.

El primero de estos proyectos consiste en “la publicación de 12 libros de bolsillo”, comenta el escritor, “¿por qué pequeños? Por baratos y porque la idea es regalarlos; pues la indicación es atender de forma prioritaria al interior de Jalisco. Este pequeño formato permitirá publicar muchos libros, se pretende aparezcan dos títulos por mes a partir de julio o agosto, hasta abril del año entrante, cuando se complete la colección”.

De este modo, no sólo se trata de abaratar costos de producción, señala Izazaga, “sino -también que no signifiquen problemas de derechos; ahora, se trata también de publicar dos o tres clásicos jaliscienses que no sean fáciles de conseguir, así como autores contemporáneos. Aún exploramos la posibilidad de cuáles autores serán, pero la idea es tener pronto los libros y distribuir gratuitamente en el Estado el 70 por ciento de la edición”.

Selección en proceso

Para este programa, comenta el autor de “Poquita fe”, aún no se definen los autores “pero se trabaja ya en algunas propuestas, sobre todo de libros que son prácticamente inconseguibles. Hicimos una lista bastante grande de propuestas (entre quienes están, por ejemplo Ricardo Yánez y Ricardo Castillo) y el Consejo de Publicaciones nos dio sus recomendaciones, ahora se estudia cuáles sí y cuáles no, porque la cuestión es salvar el tema de los derechos e invertir en la impresión”.

Respecto de esto, se espera tener la lista definitiva de autores en un mes más, destaca Izazaga, y precisa que el Consejo de Publicaciones fue pensado con el objetivo de que las decisiones se tomen de forma colegiada y no sean de un solo funcionario. “Se pensó en integrarlo y que fuera diverso, para que las propuestas que llegan a la SC fueran evaluadas por el grupo (ya integrado), que es un cuerpo consultivo y honorario, que sesionará cada dos meses. Por supuesto, queremos que también propongan y contribuyan a establecer una línea editorial para la SC”.

Por otro lado, el año anterior se concretó la publicación de cinco títulos en coedición con editoriales independientes de la entidad (Pollo Blanco, Mantis, La Zonámbula, Libros Invisibles, entre otras), “este año se realizarán otras tantas, con distintas editoriales, con una bolsa de poco menos de 400 mil pesos, y ya se cuenta con propuestas (Arquitónica y Typotaller, por ejemplo)”.

TOMA NOTA

Consejo de Publicaciones

Los integrantes:

Hiram Ruvalcaba

Teresa González Arce

Berenice Castillo

Miguel Ángel Serrano

Andrea Magaña

María Cervantes

Ricardo Sigala

Gabriel Pareyón

Juan Pedro Delgado

Mejorar la distribución

En principio, existe para hacer eficiente este proceso un plan que busca optimizar la distribución de estos libros, establece el escritor y periodista, “y es aprovechar las 282 bibliotecas de la Red Estatal, las estaciones cardinales de la SC y las casas de cultura en los municipios; con el envío de 20 ejemplares a cada uno de estos puntos, podemos distribuir más del 60 por ciento de las ediciones”.

Asimismo, a través de la misma Red de Bibliotecas, se buscará “establecer contacto con mediadores de lectura, porque hay muchos en Jalisco, y son muy entusiastas; a ellos también se podría hacerles llegar un paquete de libros que puedan distribuir entre quienes asisten a cada Sala de Lectura”.

Jalisco por 24

El segundo proyecto, llamado “Jalisco por 24”, consiste -revela el cronista- “en hacer una serie de talleres en las cinco regiones cardinales de la SC en el Estado, para que la gente escriba de lo que vive hoy día en los municipios de Jalisco, una especie de relato de crónica actual sobre qué pasa en la entidad en 2022, que la gente pueda contar sus historias y atender a cronistas locales”.

De acuerdo con el funcionario, “se pretende hacer una selección y publicar un libro con los trabajos, que derivarán de los talleres. Si todo sale bien, habría un libro por cada una de las regiones cardinales de la SC. Si no, pues se compila uno sólo, pero todo dependerá de los resultados”.

Seguirá la maleta

Ahora, en el marco de GCML, será el próximo mes cuando aparezca la segunda convocatoria para ‘La maleta de Hemingway’; por lo pronto, indica Izazaga, ya se publicaron los primeros 12 libros seleccionados en la primera, “que son novedades en la Feria Municipal del Libro, y se programarán presentaciones en la ciudad y en municipios del interior de Jalisco, bajo el mismo esquema de distribución, sólo que para esto se destinarán 300 ejemplares de cada edición”.

Para la segunda edición se busca ampliar lo que se logró con la primera -que rebasó las expectativas de los organizadores- y, refiere el director de Publicaciones de la SC, “como se tenía tiempo sin publicar nuevas ediciones, me gustaría que esta convocatoria se siguiera lanzando por lo menos estos tres años y al terminar la administración se cuente con una colección de cerca de 60 nuevos autores”.

Finalmente, al hablar de la participación de la SC en el programa de GCML, la titular de la dependencia mencionó la ambiciosa cifra de 120 mil libros como el objetivo a distribuir; “ahora, ya explicado en parte el proyecto y sus posibilidades, no suena tan alejado de la realidad; creo lo vamos a conseguir. Aunque, claro, será la primera vez que se distribuyan gratuitamente tantos libros en menos de un año y sin la coyuntura de GCML no se habría logrado”.