Este viernes 24 de marzo al mediodía, en conferencia de prensa, el Centro Internacional de Animación "Taller del Chucho" anunció la programación de cursos para la segunda edición de su Unidad de Formación; en el evento estuvieron presentes Angélica Lares, Directora del "Taller del Chucho"; René Castillo, director y animador y, vía online, el animador Cruz Contreras.

La Unidad de Formación del Taller del Chucho funciona como un espacio de conocimiento que incentiva la práctica constante; está proyectada para acelerar la curva de aprendizaje y activar proyectos profesionales de animación, una estrategia que busca optimizar la relación entre industria y academia, con talento emergente de Latinoamérica.

De este modo, Lares comenzó dando a conocer los resultados de la edición 2022 de este programa formativo que oferta talleres, cursos, seminarios, laboratorios y clases magistrales alrededor de cinco trayectorias estratégicas de aprendizaje necesarias en todo proyecto profesional de animación: Conceptualización y desarrollo, Pre-producción, Producción, Producción ejecutiva y Post-producción.

Arranque y planes

Así, Lares dio gracias también a Francisco Medina Gómez, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyTjal), pues gracias a la beca ganada en este organismo "pudo arrancar esta unidad formativa, importante para nosotros y la comunidad de animación en general".

En este sentido, la directora del "Taller del Chucho" refirió también los cursos con que da inicio este año la Unidad de Formación, así como la intención de "establecer convenios con universidades, primero los diferentes Centros Universitarios de la UdeG, pero también la Universidad Politécnica de Sinaloa, la Universidad de Morelia, y reafirmar los que existen con el SENA de Colombia y el ITESO".

Para los cursos, explicó Lares, "el costo varía de acuerdo con la logística, pero ante todo atendemos de 18 a 30 alumnos por cada uno que se oferta, para garantizar el desarrollo de los objetivos. Estos primeros cursos tienen un costo que va de 1200 a 3500 pesos, pero habrá más en los meses siguientes, por eso se sugiere revisar nuestra página web".

Otros cursos

El animador Cruz Contreras, radicado en Canadá y con experiencia en SONY Pictures, dará un curso para Elaboración de Ropa en figuras animadas, "me invitaron el año pasado y visitar el taller fue una locura para mí. Estoy feliz, porque al fin yo no me imaginé estar trabajando como especialista, pues hacemos animación a través de fórmulas, tratando de brindar la sensación de realidad".

Por su parte, el realizador René Castillo está encargado de un Curso de Animación para Niños, "y para quienes nos encanta la animación abre muchas posibilidades, sobre todo la de dar vida a los personajes, pero sobre todo se trata de que se diviertan, algo importante para la formación de las nuevas generaciones".

Asimismo, destacó Castillo que hacer Stop Motion "es un reto monumental, pero muy gratificante, somos afortunados de poder hacer esto. Además, existen avances y eso hace más válido hacer stop motion; yo amo la animación en todas sus formas, por eso creo que es una fortuna contar con un lugar como este".

"TALLER DEL CHUCHO"/ Unidad de Formación 2022

29 cursos abiertos al público

500 personas capacitadas/ 250 a través de cursos presenciales

60 alumnos capacitados vía plataforma

15 músicos y 5 orquestadores/ capacitados en Taller de Composición Musical

80 profesores capacitados para cursos de verano

50 niños capacitados en Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF)

40 alumnos en clase internacional de verano (colaboración con ITESO)

20 alumnos en colaboración con Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA/ Colombia)

500 niños en construcción de set (colaboración con Festival Papirolas)

27 mentores nacionales y extranjeros

INICIO/ Unidad de Formación: primer trimestre 2023

Convenio de Capacitación con Profesores/ colaboración TEC de Monterrey/ 20 maestros inscritos

Capacitación de animación en Stop Motion/ + de 30 alumnos inscritos

Imparte: Mayrení Senior Seda (Niveles 1 y 2)

Curso de elaboración de marionetas para Stop Motion/ 20 alumnos inscritos

imparte: Guadalupe Islas

Cómo hacer ropa para figuras animadas/

Imparte: Cruz Contreras (desde Canadá/ Virtual)

Animación para niños y adolescentes (de 6 a 16 años de edad)/

Imparte: René Castillo

Cabello para Puppets Stop Motion/ Registro ABIERTO

Imparte: Iván Jiménez

Pucket game/ Registro ABIERTO

Imparte: Ulises Cortés

Capacitación de animación en Stop Motion/ (POR VENIR)

Imparte: Luis Téllez (Nivel 3)

*Para registrarte u obtener informes de estos cursos, acuda a la página web www.tallerdelchucho.com/formacion

MF