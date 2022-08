Hace unos días se inauguró la exposición Libros Reposados. El arte de cuatro imprentas tipográficas de Guadalajara en la galería de la Librería Carlos Fuentes, en la que se da a conocer el trabajo realizado por cuatro imprentas tipográficas de la Perla Tapatía como son Impronta Casa Editora, Taller Gráfica de Comala, Navegante/Arte Múltiple y Ediciones del Triciclo.

La exposición exhibe alrededor de 100 piezas, entre éstas los libros representativos de cada editorial así como el arte emanado de esos libros, principalmente grabados, los cuales muchas veces se incluyen en las mismas ediciones.

Cerca de 120 invitados fueron testigos de la apertura oficial de Libros Reposados, además de escuchar las palabras de Verónica Mendoza Urista, directora de la Librería Carlos Fuentes; Víctor Ortiz, coordinador de la Galería de la Librería Carlos Fuentes; Daniel Gutiérrez, de Navegante/Arte Múltiple; y Nacho Gómez Arriola de Taller Gráfica de Comala.

Para celebrar esta inauguración se ofreció un brindis, en el que se deleitaron carnes frías y quesos, y para acompañar se sirvió vino tinto, rosado y blanco.

Cabe destacar que la inauguración de la exposición Libros Reposados. El arte de cuatro imprentas tipográficas de Guadalajara es uno de los eventos que forma parte de las actividades de la programación de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, por el tema de contenido de la propia exhibición.

Las cuatro imprentas tipográficas participantes son:

Impronta Casa Editora

Impronta Casa Editora es una editorial fundada en 2014, los actuales editores son Alexia Halteman y Carlos Armenta. Alejados de las técnicas convencionales de impresión, en las máquinas, casi antigüedades, se hacen libros tipográficos, con tipos móviles y linotipia. Ésta pretende retomar el arte del libro que se ha dejado de lado en la inmediatez de las manufacturas masivas y así conservar la cualidad de objeto del libro y la experiencia sensorial que implica la lectura. La propuesta de la editorial es, como su nombre lo dice, habitar una casa donde el espacio permite una pluralidad de actividades culturales independientes. Casa Impronta, además de albergar la editorial y ser un taller-museo abierto al público, ofrece servicios de diseño e imprenta especializados, imparte talleres de oficio de arte tipográfico y gráfico, acoge artistas, impresores y aficionados que vienen a trabajar en proyectos propios, tiene una librería, una galería de arte y una cafetería.

Taller Gráfica de Comala

Ceci Martínez Calixtro & Nacho Gómez Arriola son los encargados de esta microeditorial, que fue fundada por varios entrañables amigos en un ya lejano 1984, no en el espectral Comala rulfiano, sino en el Comala florido del Volcán de Fuego, con el objetivo de elaborar a mano libros, carpetas de grabado y ediciones de tiraje limitado, utilizando técnicas de impresión tipográfica (letterpress) y de grabado ya prácticamente en desuso. En 2016, junto a Ceci Martínez Calixtro, renace el Taller Gráfica de Comala con renovados bríos y una mejor definición de sus objetivos, con la idea de producir libros compuestos y estampados a mano, tomando como lema su actual motivación: “Por el gusto enorme de disfrutar la vida”.

Navegante/Arte Múltiple

Taller de impresión especializado en la recuperación de técnicas tradiciones y desarrollo de proyectos sobre artes visuales, diseño, gráfica y papelería fina. La editora Adriana Camarena, el impresor Daniel Gutiérrez y el equipo de la editorial trabaja con artistas y diseñadores de distintos lugares del mundo para crear libros, reproducir obra, compartir conocimiento y acercar a otros al placer de crear objetos para transmitir sus saberes y experiencias. Fundado por Waldo González y Daniel Gutiérrez en 2015, el taller nació como un proyecto para experimentar las artes visuales y perfeccionar las técnicas tradicionales de estampa y reproducción. Waldo le puso nombre al espacio de trabajo. En los primeros tres años se consiguieron los primeros equipos de impresión y algunos tipos móviles.

Ediciones del Triciclo

José Rodolfo Sánchez Gómez funda Ediciones del Triciclo, que no es una empresa, sino una aventura lúdica en torno a un rol de pruebas Vandercook. Su desarrollo ha sido venturosamente azaroso. Y al respecto explica "comenzó, tal vez, por dos motivos: El primero relacionado con el ADN de acumulador que me caracteriza, que me llevó a querer tener una prensa tarjetera, una Chandler & Price que Clemente Orozco Farías tenía semiarrumbada, y de la que él no quiso deshacerse; luego aparecieron tres prensitas a la venta en alguna imprenta, y compré dos. El segundo motivo tiene que ver con mi condición de profesor de diseño editorial (CUAAD de la Universidad de Guadalajara), por lo que pensé que podría ser académicamente útil indagar qué talleres seguían haciendo impresión tipográfica en Guadalajara y quiénes eran los personajes que seguían en el oficio. Gracias a esto compré mi primera prensa grande (aún en proceso de restauración, después de años), una alemana de ascendencia desconocida".

Libros Reposados. El arte de cuatro imprentas tipográficas de Guadalajara

Galería de la Librería Carlos Fuentes

Hasta finales de noviembre de 2022.

L-S 09:00 a 20:00 hrs. D 10:00 a 17:00 hrs.

Entrada gratuita.

