Guadalajara Capital Mundial del Libro: Julián Herbert explora nuevas conexiones con la poesía

Si algo disfruta el escritor Julián Herbert del ambiente literario que se respira actualmente en la ciudad en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro y de la edición 53 de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, es la posibilidad de apropiarse, junto a los ciudadanos, de los espacios públicos, que desde hace una semana han dado paso a todo un programa de difusión y diálogo entorno a la literatura, sus creadores y las inquietudes de los propios lectores.

Continuando con su agenda, previo a la charla que tendrá la tarde de este domingo con Carlos Vicente Castro durante el Coloquio “Viva la literatura. Poesía y ficción”, Julián Herbert resalta justamente el encuentro orgánico que tiene no solo con los lectores que se han sumado al programa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro y de la Feria Municipal del Libro, sino también con aquellos visitantes al Centro Histórico de la ciudad que tienen, quizá, un primer acercamiento a la poesía, terreno en el que Julián Herbert ha explorado y promovido desde hace décadas.

“Me da mucho gusto que el proyecto tan grande que se hizo ha sido muy emocionante, a la Feria Municipal del Libro también le tengo mucho cariño, es la tercera vez que vengo y me gusta mucho esta sensación del espacio abierto, de esta cosa repentina que tiene con la gente que aparece de pronto en la plaza”, indica Julián Herbert destacando la experiencia que, durante la jornada del pasado sábado tuvo acompañando al poeta Ricardo Yáñez, en una charla abierta al público para celebrar el reconocimiento que la Feria Municipal del Libro de Guadalajara hizo al escritor este año.

“Creo que Guadalajara es una ciudad idónea para un proyecto como éste, porque es una ciudad que ha tenido proyectos de conexión con el ámbito educativo, porque he ido a varias escuelas para dar charlas. Me parece que es la consecuencia de un proceso, de la manera en la que se ha pensado la promoción de la literatura, es dar un paso para profundizar”, indica Julián Herbert, ganador del Premio Jaén de Novela por “Canción de tumba”.

Una nueva lectura a la poesía

"Los poemas suceden con palabras, pero suceden más allá de las palabras"

Ante el gran impulso que la poesía ha tenido este año en Guadalajara, Julián Herbert reflexiona sobre los desafíos que presenta este formato literario, al que considera un género más que vivo por lo impredecible y sorprendente que resulta no solo a quienes son asiduos a la prosa, sino también a quienes tienen un primer acercamiento y descubren que los poemas son una vía de expresión fuerte, rebelde y bastante crítica.

“Por una parte, las redes sociales y el mundo digital jalan hacia una serie de mecanismos que son muy interesantes, muy pop, pero que se distancia de la poesía en los formatos más tradicionales. Lo que creo que tiene la calle, por ejemplo, es esta cosa de lo performático de la poesía. Creo que mucho de este espectro de la poesía, en este momento y en este proyecto en particular, tiene que ver también con la recuperación de los espacios presenciales”.

Ante el cuestionamiento sobre si es necesario modificar cómo es que la poesía es presentada, por ejemplo, en los niveles básicos de educación, Julián Herbert reflexiona sobre la apertura que tanto educadores, promotores y los mismo lectores podrían tener para romper con los clichés del género, que además de explorar el romance y el desamor, también hay líneas narrativas que abogan por un espectro más grande del mundo cultural, social y lo emocional.

“Creo que el problema de fondo es el concepto de educación que tenemos per se. Más que cambiar el enfoque solo de la poesía, me parece que lo más complicado es cambiar el enfoque que tenemos de la educación, como si la educación estuviera pensada solo para hacernos como buenos y trabajadores. Creo que ese trasfondo que es difícil de trascender que es que la educación también nos permite vivir de manera más intensa y conectada con la realidad, con un sentimiento del mundo, de la naturaleza, es un proceso cultural bastante complejo. Como cultura y sociedad es una chamba de todos. Yo confío en que la poesía se va a sostener a base de la curiosidad y la rebeldía de la juventud”.

Julián Herbert añade que quizá uno de los obstáculos que pudieran influir en el distanciamiento o acercamiento hacia la poesía es también la presión que existe por tratar de comprender de golpe, como lectores, el discurso o propuesta del autor, que por lo general, surgen de experiencias íntimamente personales.

“Creo que el problema mayor con la experiencia poética es la necesidad de comprensión, si es que se puede hablar de un problema. El lenguaje del poema, lo que hace es poner en evidencia nuestra incapacidad de abarcar todo el lenguaje. En el fondo, cuando a uno le cuesta más trabajo la poesía, que es una experiencia mía, cuesta más trabajo, porque te estás esmerando mucho en tener el control de las cosas y un poema no se puede controlar, es como un caballo, es un ser vivo en ese sentido, porque un caballo siente tu temor y tu fuerza”.

“Los poemas suceden con palabras, pero suceden más allá de las palabras. Ese sería el primer aprendizaje para alguien que se quiere acercar a la poesía, que si piensas que un poema no es para ti, en realidad la desconexión no es con el poema o el lenguaje, la desconexión es con la experiencia sensible del mundo. Pensar que todo es comprensible en la realidad, me parece es que un problema más complejo y profundo”.

Agéndalo

Domingo 1 de mayo: Coloquio “Viva la literatura. Poesía y ficción” con Carlos Vicente Castro y Julián Herbert, a las 20:00 horas en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde, frente a la Rotonda. Ingreso libre.

AC