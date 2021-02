Gonvill y el FCE se unen con la “Pasión por la lectura”

El Fondo de Cultura Económica (FCE) y la cadena de librerías Gonvill se unirán este fin de mes para el programa “Pasión por la lectura”, con actividades en línea (el 28 de febrero y el 1 de marzo).

Paquetes de libros, remates de tirajes a punto de agotarse, presentación de novedades y el catálogo del FCE estarán disponibles en este programa enfocado a Jalisco y Sinaloa. A través de las redes sociales del FCE y Educal se informará sobre los títulos, los paquetes y las librerías que tomarán parte.

En entrevista con esta casa editorial, Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, recordó que este ejercicio se realizó a finales de 2020 en el Centro del país: “La experiencia que tuvimos con ‘Pasión por la lectura’ en el Valle de México fue buenísima”, comentó.

Agregó que las actividades para el 28 de febrero y 1 de marzo incluyen también un “teléfono rojo”, para los libros de los cuales quedan muy pocos ejemplares y que se rematan. Señaló que “una estrategia para ofertar los libros es armar paquetes de títulos afines, para que salgan más baratos”.

En un contexto pandémico, este tipo de iniciativas que vinculan la virtualidad con las librerías (en este caso de Gonvill, el FCE y Educal) son una estrategia para la distribución de libros y la promoción de la lectura, apuntó Taibo. En pos de tener una oferta de libros con precios más asequibles, agregó, han buscado tener tirajes más grandes y sacar material embodegado para rematarlo.

Así mismo, Taibo adelantó que este ejercicio en las librerías del FCE y Gonvill con el catálogo del FCE en Sinaloa y Jalisco se podría replicar en otras regiones del país, como ya se hizo en el Valle de México.

Expande la oferta

Paco Ignacio Taibo II compartió que una decisión importante que tomó durante su gestión en el FCE fue expandir la oferta editorial a géneros que antes no se publicaban: “Incorporar literatura fantástica, policiaca, ciencia ficción, géneros que el Fondo no se atrevía, no sé por qué”.

Además de la creación de la colección “Vientos del Pueblo”, Taibo ha hecho hincapié en la “Colección Popular” y los “Breviarios del Fondo”, dos áreas emblemáticas de la editorial con un amplio catálogo al que han seguido sumando: “Le metimos ganas, en dos años tenemos 60 títulos. Buscamos recobrar algunas cosas interesantes que estaban perdidas, los libros que causaron crisis. Como Henestrosa, libros importantes que habían perdido una generación de lectores”.

Paco Ignacio agregó que otro tipo de libros que han ponderado en el FCE son los que abordan la divulgación de la historia y los clásicos, como los cuentos completos de Dostoievski (que en dicha colección cuesta 149 pesos el volumen) o “El tulipán Negro” de Dumas. Sobre las colecciones, de los Breviarios Taibo recordó el comentario de un lector: “Son la universidad de los que no tenemos posibilidades de acceder a grandes bibliotecas”. En esa colección suman cerca de 80 reediciones y reimpresiones.

