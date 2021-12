“Gel azul”, la profecía virtual que superó a la realidad

Aunque la tecnología se percibe como una aliada del ser humano para facilitar el día a día, para el escritor Bernardo Fernández “Bef” esta herramienta no siempre es apreciada desde sus caras más oscuras y violentas, resulta impensable -comenta- para algunos creer que en lugar de ayudar la tecnología también es detonante de las tragedias más repugnantes, visión que decidió exponer en su novela cyberpunk “Gel azul”.

“Bef” celebra que “Gel azul”, su primera novela de ciencia ficción, llegue al 2021 con una nueva edición con el sello del Fondo de Cultura Económica, y aunque esta trama enfocada en el investigador y exhacker en decadencia “Crajales” y su reto por descubrir quien violó a una mujer inmersa en la realidad virtual, comenzó a escribirse en 1998 y encontró su punto final en el año 2002, el autor reflexiona sobre lo realista y contemporáneo que resulta su universo metafísico a las violencias que un país como México vive actualmente.

“En aquel momento, en 1998, el internet era puro texto, no había gráficos ni animaciones, yo me preguntaba qué sucedería si la interface para la red digital fuera realidad virtual inmersiva, esa era mi pregunta y suponía que esto implicaría que si había tecnología muy cara solo la podría tener gente muy rica, por ende, en donde hay desigualdad hay violencia. Asumí que esto generaría formas de violencia, es el origen de la novela”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Guiado por el instinto

A través de personajes que parten desde los extremos de los privilegios hasta la precariedad y por aquellos que transitan en un cambio constante de la moral y la ética buscando sobrevivir a ley del más fuerte, “Bef” brinda a los lectores una historia situada en Ciudad de México rompiendo con los clichés de que solo los países más adelantados pueden crear, disfrutar y analizar de futuros cada vez más realistas y en donde pese a la gran tecnología los problemas de violencia, corrupción y discriminación siguen dictando el rumbo social.

“Es una de las batallas que nos ha tocado cuidar a los que hacemos ciencia ficción fuera del mundo anglosajón, de hacer historias fuera de Estados Unidos, porque hasta los ingleses y canadienses les sucede, porque esto se ha mediatizado desde Estados Unidos, que estas historias siempre suceden en Los Ángeles y Nueva York, a veces en París, pero nunca en México, en Lima o Guadalajara. El futuro también es nuestro, también nos pertenece, no solo un países productores de tecnología, pero sí la padecemos”.

Con la incertidumbre e inexperiencia de debutar en la novela de ciencia ficción y ver que a los años “Gel azul” fue galardonada con el Premio Ignouts en 2007, “Bef” resalta que ese desconocimiento sobre cómo abordar este género con personajes y contextos de México permitió que la novela tomara su propio camino para llevar al espectador a una experiencia inmersiva, pero desde la imaginación pura y la fascinación de las letras.

“No tenía mucha claridad, porque era la primera novela que escribía y estaba aprendiendo. No quería lugares comunes, porque tengo -como protagonista- a un detective, pero no el típico de gabardina, tampoco quería un final feliz estilo Hollywood. Quería mostrar la violencia, que en eso momento la que existía en México era muy diferente, y era exagerarla, ahora lamentablemente esto nos parece muy familiar. Cuando escribí esto fue como una proyección del futuro hace 20 años, fue algo intuitivo, no sabía que iba a suceder”.