¿Limpiar con bicarbonato es mejor que con detergentes?

¿Es esta la respuesta a todos los problemas domésticos? El bicarbonato de sodio es barato, fácil de usar y se lleva bien con el medio ambiente. Tomando en cuenta que la gran mayoría de los productos de limpieza pueden tener impacto negativo en el aire como en nuestros sistemas respiratorios.

Las propiedades limpiadoras del bicarbonato de sodio se desprenden de su composición química. Su base es alcalina, lo que significa que tiene un pH alto. Esto quiere decir que es capaz de remover el hidrógeno de otros materiales. Las moléculas interactúan al momento de tallar una superficie con otra. Además, su capacidad abrasiva permite desprender la suciedad del espacio u objeto que se limpie. Sin embargo, esto no es tan sencillo.

Hay que hurgar en esa misma explicación química para entender por qué no es ideal para limpiar superficies que también sean base. Para este tipo de características lo mejor es utilizar un producto ácido, como jugo de limón o vinagre. El trend de combinarlos no tiene sentido, puesto que las sustancias se cancelan entre sí.

No obstante, Dario Bressanini, el químico creador del libro The Science of Cleaning asegura que el bicarbonato de sodio no puede ser utilizado como un producto limpiador . Su poder se reduce a combatir el mal olor en zapatos, provocados por ácidos orgánicos derivados del contacto con bacterias o el olor de alguna verdura echada a perder, sin embargo, aún en esos usos, su capacidad de combate es baja.

Para limpiar correctamente se requieren agentes tensoactivos, solo presentes en detergentes y emulsionantes, por lo que es mejor buscar productos con estas características. La clave de la limpieza con el bicarbonato de sodio es la actividad de fricción entre superficies, más que el producto en sí trabajando en eliminar las porciones de grasa y suciedad. Por lo que realizar este mismo movimiento, con otro tipo de productos puede resultar en una limpieza más profunda.

