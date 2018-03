Gandhi apuesta por un México lector

La falta de hábitos de lectura, como ya se ha escrito de manera incansable, es una de las mayores debilidades de la sociedad mexicana. No se lee lo suficiente en casa, ni se lee con calidad en los centros educativos. Bajo esa premisa es que la cadena de librerías Gandhi promueve el programa “Libro Abierto”, que certifica a profesores como promotores de lectura y dona un acervo sustancial a escuelas beneficiadas.

En entrevista, el gerente de mercadotecnia de la cadena librera, Alberto Achar, menciona que buscan “trabajar en un proyecto para fomentar la lectura de manera integral. Después de hacer un montón de investigación vemos una gran oportunidad en las escuelas y en las casas hogar con niños de entre cuatro y 12 años de edad, que finalmente son los próximos lectores. Entendemos que todos los que nos hicimos lectores tuvimos a alguien que nos generó el interés por la lectura y encontramos una gran oportunidad en las escuelas, donde tienes a maestros que no son promotores de lectura porque no tienen las herramientas, o no son grandes lectores e incluso hay muchos que no leen”.

“Libro Abierto” llega a su tercera edición este 2018 y busca llegar a más centros educativos, y para ello es importante que la sociedad participe de forma activa donando dentro de las librerías esparcidas en la ciudad.

“De febrero a junio en todas nuestras librerías convocamos a nuestros lectores para poder compartir su amor por la lectura y hacer una donación, desde 15 pesos hasta lo que quieran, y nosotros ponemos una cantidad similar a lo que se done. ¿Qué hacemos con esos recursos? Primero llamamos a todas las escuelas y casas hogar que está en zonas marginadas, lanzamos la convocatoria y las escuelas que contestan se les hace un análisis para entender por qué es que quieren tener el proyecto “Libro Abierto”, y lo hacemos así para darnos cuenta que la escuela esté comprometida con la promoción de la lectura y no sólo entren por el acervo que se les da”.

Si bien las escuelas beneficiadas las selecciona el consejo de librerías Gandhi, también se puede postular a escuelas en zonas marginadas. Las indicaciones se encuentran en la página web de la librería en la pestaña “Libro Abierto”. También desde la página podrás donar alguna cantidad si está interesado en patrocinar el proyecto.

“El primer año llegamos a 26 escuelas, el segundo año creció la cantidad de donadores, hubo casi 100 mil donadores y llegamos a 28 escuelas, entonces son 54 escuelas que están teniendo la lectura como parte de su rutina y lo reciben a través del placer”.

EL DATO

Sobre el programa

“Libro Abierto” surgió en el 2016, y ha beneficiado a 54 escuelas en total. Los cursos de promotores de lectura se realizan en conjunto con IBBY México. Durante estos años, 90 mil donadores de han sumado para beneficiar a nueve mil estudiantes. Además, de Gandhi ha donado 32 mil libros y ha capacitado a 110 guías y profesores.