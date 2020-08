Galería Señor Valdez abre sus ventanas al público

Aunque el ayuntamiento aún no autoriza abrir las puertas de museos y galerías en Guadalajara, esto no quiere decir que sus ventanas deban correr con el mismo destino, tal y como lo podremos ver a partir del jueves 27 de agosto cuando la Galería Señor Valdez, dirigida por el artista plástico Arturo Valdez, inaugure la “Segunda Exposición Internacional del Pequeño Formato”, la cual contiene obras de 11 creadores mexicanos y 22 extranjeros.

Es así que tras cinco meses sin abrir al público, este espacio ubicado en calle Liceo 194, en el Centro de Guadalajara, abrirá las ventanas del recinto para que la gente que pase por ahí pueda ver parte de la muestra: “Las ventanas van a estar abiertas aunque la puerta esté cerrada. También vamos a subir fotos a las redes sociales”, explica Arturo Valdez, dueño de este espacio, quien agrega que también tomará un video, “el cual se lo pasaré a los artistas para que lo compartan en sus redes sociales, mismo que también publicaremos en los perfiles de redes sociales de la galería”.

Desde España hasta Jalisco

Arturo Valdez informa que en esta muestra participan artistas como: Rafael Clemente, de España; Izidorio Cavalcanti, de Brasil; Juan Diego Mantilla, de Colombia; Priscila Vidal Madariaga, de Puerto Rico; Michael Hartfelder, de Alemania; Oliver Martínez, de México; Adiss Soriano, de El Salvador; Ming Hing Tsueng, de China; Louis Cotto, de Estados Unidos; María de los Ángeles Méndez, de República Dominicana; Ivette Ruiz Lacoste, de Ecuador; y Daniel Sánchez, de Cuba.

La temática es libre y el hilo conductor de la muestra es que las creaciones no pueden ser menores de 20 centímetros y deben medir máximo 50 centímetros. Hay distintos estilos de pintura, como realismo y arte abstracto; además de grabado, cerámica y fotografía. “La curaduría fue invitación directa a cada uno de los artistas. Algunos son amigos míos, con otros he trabajado, y el resto me gustó su trabajo y los invité a participar porque son muy talentosos”, indica.

Arturo Valdez también presentará una pintura en esta exposición. Se trata de un díptico titulado “Periodistas del corazón”. “Es una crítica a la prensa y programas donde de una forma despiadada hacen pifias de personajes públicos”, describe.

Oliver Martínez, egresado de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y uno de los artistas invitados, comenta que su obra, titulada “El príncipe de la paz”, está inspirada en Cristo, quien defiende a las personas de la maldad y los espíritus impuros, que se muestran de forma degenerada y perversa.

“Cristo es la fortaleza, la protección sobre las personas inocentes, que principalmente son los niños. Cristo es justo en sus mandamientos, en lo que él dice y habla, toda la palabra que comunica, y tiene su ejército de ángeles celestiales”.

Acerca de la técnica, destaca que le interesó entrelazar colores de luces y sombras, cálidos y fríos, para darle un equilibro a la composición a través de la mezcla. “Y cuidar que cada color pueda vivir su intensidad, y a la vez acorde a una estructura para dar a entender volúmenes, formas, lejanía… ese es mi principal interés en el trabajo”. Las creaciones de los 33 artistas estarán a la venta.

“El príncipe de la paz”. Una de las obras que estarán expuestas en las ventanas de Galería Señor Valdez. CORTESÍA

Cuidarán sana distancia

Arturo Valdez precisa que el plan es que las personas puedan acudir a la galería de forma presencial en cuanto el ayuntamiento lo autorice; podrán acudir cumpliendo los protocolos de sana distancia: uso de cubrebocas, gel antibacterial, medición de temperatura, tapete sanitizante al ingreso, entre otros cuidados.

Valdez también señala que estos meses de inactividad fueron difíciles, principalmente porque en la galería también se realizan otras actividades culturales, como talleres, presentaciones de libros, y lecturas de poesía: “La galería es mi proyecto personal, soy artista plástico desde hace más de 20 años. Es la segunda galería que abro, la primera fue en el 2004. Se llamaba Galería Castro y era la primera especializada en grabado, pero la tuve que cerrar porque no fue rentable”.

La muestra “Segunda Exposición Internacional del Pequeño Formato” estará abierta durante todo el mes de septiembre en la Galería Señor Valdez. Los últimos tres meses del año la presentarían en el Museo de las Artes de Autlán de Navarro y en la Casa de la Cultura de Cuautla, en Jalisco. En enero buscarían llevarla a Bogotá, Colombia.

SABER MÁS

Contacto

Facebook: Arte Arturo Valdez.

Instagram: Galería Valdez.

Teléfono: 33-36-58-48-68, de 16:00 a 21:00 horas.

Domicilio: Calle Liceo 194, entre San Felipe y Juan Manuel. Frente a Museo López Portillo.

JL