"Leer te entrena a desear"; con esta frase abrió su charla el escritor italiano, quien se presentó el día de ayer en el Museo de Periodismo y Las Artes Gráficas (MUPAG). A punto de las 19:00 horas no había resquicio alguno sin un espectador dispuesto a escuchar a Baricco y descubrir en sus palabras los diversos senderos que se pueden recorrer a través de las letras.

Alessandro Baricco llenó el MUPAG en su conferencia el jueves 26 de enero.EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El ensayista mexicano, Israel Carranza, guió la conversación con una serie de preguntas orientadas a la trayectoria literaria del autor, al tiempo que un traductor se encargaba de replicar en español las respuestas en italiano de Alessandro. "¿Por qué es importante leer?", cuestionó Carranza. "Tendría 30 respuestas para ello", comentó el invitado. "Leer te entrena a desear. Cuando se te van las ganas de vivir, tu capacidad de desear se hace pequeña. Leer te recuerda los momentos en que tuviste fuerza, leer te hace sentir útil".

Según Baricco, los jóvenes de la actualidad tienen muchas más posibilidades en el arte, puesto que hoy en día se escribe y se lee mucho más, por lo que hay más literatura a la cual adentrarse. "Somos la civilización que lee y escribe más en toda la historia. Nunca se había leído y escrito tanto como ahora". Celebró entonces que haya tantas bibliotecas, y resaltó su belleza al comentar: "Las bibliotecas constituyen la vida, la fuerza y la vitalidad de una ciudad".

De los autores latinoamericanos que más han impactado a Baricco están, por supuesto, el escritor que él considera inigualable, Juan Rulfo, de quien le habría encantado leer más. "Me pregunto qué hubiera escrito de haber hecho más libros. Creo que los libros que no escribió son muy importantes" reflexionó el italiano para después proseguir con el recuento de escritores de América latina que le interesan: Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes y otros más.

Los lectores tuvieron la oportunidad de preguntarle sobre su carrera literaria. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Tras una serie de preguntas relacionadas con la lectura, Israel optó por enfocar la charla hacia la escritura, y cuestionó al autor sobre la creación de personajes, ¿De dónde venían todos esos seres que aparecían en sus libros ¿Qué lo inspiraba? ¿Por qué eran como eran? Baricco soltó una risilla mientas negaba con la cabeza y confesaba que no lo sabía, era algo que sucedía y ya, sin embargo, rememoró parte de su infancia, de su vida con su abuelo y las manías que veía en aquellos que lo rodeaban.

De igual forma aconsejó romper con las estructuras cerradas, desbordarse e ir más allá. Por lo mismo él no sigue una rutina de escritura, "Solo me siento durante siete horas al día a escribir, pero no lo veo como disciplina o rutina" compartió el autor.

La charla entre Carranza y Baricco llegó a su fin cuando comenzó la ronda de preguntas de la audiencia, cuyas preguntas abarcaron las lecturas de Alessandro, la importancia de la escritura como género, consejos para escritores y otras cuestiones que el invitado respondió entre risas y asentimientos de cabeza. Insistió en la dificultad de la escritura, recordó la importancia de la pasión por aquello que se escribe, puesto que, de lo contrario, se terminará abandonando el escrito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alessandro Baricco llega a Guadalajara para ofrecer conferencias

"Tengan hambre por la lectura, por el conocimiento. La escuela es muy importante, uno puede encontrar su voz allí" dijo para terminar con la conferencia.

Minutos más tarde, Alessandro se vio frente a una inmensa fila de admiradores que esperaban firmara alguno de los ejemplares de sus libros. El invitado accedió con entusiasmo y se embarcó en una firma de libros que duró más de una hora.

Alessandro Baricco (Turín, 1958)

Novelista, ensayista y dramaturgo italiano. En 1994 fundó la Scuola Holden de Turín, donde se estudian distintas técnicas de escritura. Ha recibido el Prix Médicis Étranger, en Francia; el Premio Selezione Campiello y el Premio Viareggio, ambos en Italia. Entre sus novelas más conocidas se hallan ‘Tierra de Cristal’, ‘Océano mar’, ‘City’, ‘Sin sangre’, ‘La esposa joven’ y ‘Seda’.

El autor Italiano termina su estadía en Guadalajara tras presentarse en el MUPAG. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

SL