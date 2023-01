El renombrado escritor italiano Alessandro Baricco (Turín, 1958) regresó a Guadalajara para tomar parte en actividades relacionas con Guadalajara, Capital Mundial del Libro (GCML), organizadas por el gobierno municipal en coordinación con numerosas instituciones y organismos culturales; así, el narrador ofrecerá conferencias en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), lo mismo que en la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Así, el autor ofreció una charla para medios en la que fue presentado por el escritor mexicano y director de GCML, Martín Solares quien, entre otras cosas, señaló que Baricco “no ha escrito un libro malo en más de 30 años” por lo que se le considera “un clásico contemporáneo” (a quien le cantaron ‘Las mañanitas’ en italiano, puesto que mañana será su cumpleaños).

Rulfo: único e inimitable

Por su parte, el autor de ‘Seda’ recordó que antes –en 2013– visitó la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, “y pude conocer el centro”, el cual le produjo “una sensación muy agradable”, por lo que “fue sencillo aceptar venir de nuevo”. Asimismo, se refirió a Juan Rulfo, el autor jalisciense al que “leí muy tarde; de hecho, cuando vine la primera ocasión no lo había leído, ha sido un placer adulto descubrirlo, y en él hay algo único e inimitable”.

Por otra parte, Baricco dijo que le gustó “aprender español para leer a Rulfo en su idioma”, un escritor que representa “una presencia importante para quienes escriben en México; no debe ser sencillo, pues sus dos libros (‘Pedro Páramo’ y ‘El llano en llamas’) son muy fuertes y sobreviven a cualquier traducción”, son textos que se distinguen por su carácter “vigoroso y dulce, muy poético y feroz”, lo cual logra “en pocas páginas”.

Las nuevas narrativas

A cuestionamiento directo acerca de la reciente contingencia sanitaria mundial, Baricco estableció que “aún es temprano para decir lo que pasará tras la pandemia” y quizá será después de una década cuando “podamos contar el después”; con todo, indicó que como escritor de novelas, mira a “otras formas de narración como ‘rivales’; para las cuales cambió el panorama durante la pandemia: el cine es ahora más débil y los espectáculos en vivo perdieron público, pero las series de televisión han aumentado, y eliminan muchos lectores. Son el nuevo género narrativo y hay que combatirlo de forma suave y no violenta”.

Ahora bien, aunque se han adaptado a la pantalla grande dos de sus libros, el autor italiano afirma que “es un proceso interesante”, aunque tras ver la película es “menos feliz”; de igual modo, comentó que “muchos quieren hacer de ‘Seda’ una serie televisiva, pero no se los permito. La novela es ligera, importan las palabras no escritas, las páginas en blanco y los espacios. Llenar esas páginas es contrario al espíritu del libro y, en este caso, quiero ser firme y no dar los derechos”.

Instrumentos digitales

En torno a los inicios de internet, el autor de ‘City’ explicó que sus inventores “imaginaron un mundo más abierto” gracias a que los instrumentos digitales prometían “una revolución” que rompería las cadenas y fomentaría el contacto entre las personas, “pero se cruzó con intereses económicos, políticos y culturales”; ahora, “sin dejar de avanzar, en 30 años han cambiado la forma de estar en el mundo, muy rápido”. Es por eso que, refirió Baricco, “dos o tres generaciones han tenido gran acceso a mucha información, pero les ha generado confusión y pérdidas”; y como toda revolución “registra un proceso de fatiga y al llegar la pandemia (la variable no prevista) se bloqueó para dar paso al miedo que, de cualquier modo, hizo triunfar una revolución con movimientos contrarios, con un empuje al pasado y otro al futuro, lo que hace difícil vivir”.

Y por lo que concierne a la democracia, internet ha potenciado el acceso a más información para las comunidades, que también consiguen cosas que antes eran para unos pocos, tener una voz, y empezaron a hablar entre ellas, encontrar líderes y se organizaron como entidad política”, un proceso que ha acentuado la división entre élite y pueblo, aunque “desde el punto de vista de la salud, es algo que nos hará crecer”.

Alessandro Baricco (Turín, 1958)

Novelista, ensayista y dramaturgo italiano. En 1994 fundó la Scuola Holden de Turín, donde se estudian distintas técnicas de escritura. Ha recibido el Prix Médicis Étranger, en Francia; el Premio Selezione Campiello y el Premio Viareggio, ambos en Italia. Entre sus novelas más conocidas se hallan ‘Tierra de Cristal’, ‘Océano mar’, ‘City’, ‘Sin sangre’, ‘La esposa joven’ y ‘Seda’.

Dos de sus obras de teatro son ‘Novecento’ y ‘Homero, Ilíada’. Además, entre sus ensayos destacan ‘Los Bárbaros, ensayo sobre la mutación’; ‘El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin’ y ‘Lo que estábamos buscando’.

En Guadalajara

Charla: “Teatro, novela y arte”

Presenta: José Israel Carranza

Fecha: Martes 24 de enero/ 18:00 horas

Sede: Ágora de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ./ ITESO

Conferencia: “Una charla sobre las novelas”

Presenta: José Alfredo Sánchez

Fecha: Jueves 26 de enero/ 19:00 horas

Sede: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG)

