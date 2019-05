Fotografía para la difusión literaria

El fotógrafo mexicano Víctor Benítez entra hasta las entrañas de los hogares de escritores para congelar en un instante su cotidianidad a través de retratos que sobresalen por una peculiaridad: la intimidad.

Actualmente, Benítez dedica este arte a su proyecto Mapa de literatura universal, con el que posiciona a las letras en las distintas latitudes en que surgen para invitar al espectador a conocer qué se escribe en otras partes del mundo.

En entrevista, el fotógrafo detalla: “Todos mis retratos tratan de colarse hasta la intimidad de las casas de los autores; con casi cien autores en la lista, en los cien me he ido a meter a sus hogares. Intento ser testigo de un momento de su día a día, es otra forma de retratar al autor”.

El Mapa de literatura universal se origina cuando Benítez retrató a Juan Villoro con el objetivo de capturar algo más que su rostro. “No quería hacer la típica foto de autor, tenía claro que quería hacer algo distinto, no por la necesidad de romper, sino por hacer una foto que a mí me llenara. Es un contraste con lo que exigen muchos medios editoriales. Generalmente este tipo de fotos no son las que ellos quieren, porque es una foto medio documental”.

La experiencia con el autor de “El testigo” dejó en el fotógrafo mexicano una sensación positiva, pues “Juan estuvo muy cómodo, estaba con un suéter, hecho que a muchos les llamó la atención porque casi siempre sale con saco, pero es síntoma de la comodidad de estar en su casa”.

Así, la toma de fotografías a escritores se convirtió en un proyecto. “Fui con varios autores y luego otros autores se acercaban a mí. Empecé a creer en este proyecto como algo sólido, pero aún no sabía qué haría con las fotos. En primera, tratar de exponerlas, pero me hizo caer en una reflexión sobre la finalidad de éstas”.

Promoción de la lectura

Al continuar con este trabajo, Benítez notó que existe “un gran desconocimiento de los rostros de la literatura, puedes conocer sus libros, pero quizá no sus caras. Además, hay veces que ni siquiera se conoce el nombre, por lo que me pareció que podría ser una forma de hacer literatura”.

De esta forma, encontró que sus fotografías podían funcionar para hacer difusión de la lectura, no solo para que los espectadores logren asociar una personalidad con un libro, también para despertar el interés por las letras de los escritores que descubren a través de los retratos.

Este motivo lleva a Víctor a realizar “una segmentación de autores, no retrato sólo porque tengan libros publicados, intento tener una curaduría propia de lo que yo creo que es representativo en las letras con base a lo que he leído e informado, entonces hay una curaduría personal y una búsqueda por la difusión de la lectura. He podido recomendar autores a partir de mis fotografías”.

Al tener en claro el objetivo, la difusión de las letras a través de retratos íntimos de autores, “me dediqué a la tarea de encontrar esta aproximación pero con literatura de otros lados, por lo que busqué otro semillero de escritores, lo encontré en España”. Y así se emprendió el camino del Mapa de literatura universal, el cual viajará a Nueva York para continuar con su creación.

Víctor benítez. El fotógrafo ofrecerá un curso en línea. CORTESÍA / V. Benítez

Impartirá un curso en línea

Constantemente, los espectadores de las fotografías cuestionan a Benítez sobre cómo mejorar sus propias tomas, por lo que este mes arranca un curso en línea con el que pretende “romper hitos de la solemnidad” y mostrar que no se necesita una cámara de primera para lograr excelentes imágenes.

“Yo tengo una línea discursiva sobre para mí qué es la fotografía y el retrato; y una parte es la técnica, lo que te puede enseñar hasta YouTube; pero también está el pensamiento de artista, el buscar algo en una imagen. Estos cursos están pensados para que la gente pueda comunicar cosas a través de las imágenes, desde conceptos básicos y desde su celular. Son cursos justo para involucrarte con la imagen y la fotografía”.

El curso tiene una duración de seis semanas, tiempo en el que se subirá material y se dará asesorías teóricas, además de retroalimentaciones constantes. “Hay un costo de preinscripción bastante noble, como el precio del curso, la intención es que la gente se involucre con un costo accesible que incluso pueden pagar a meses sin intereses con PayPal. Es para todo mundo, no necesitas conocimientos previos, sólo ganas de querer hacer buenas fotos”.

Si te interesa inscribirte, visita la página http://www.vbenitez.com/courses/, aquí encontrarás toda la información para participar en el curso.

Elena Poniatowska. La escritora mexicana forma parte del Mapa de literatura universal. CORTESÍA / V. Benítez

Sin patrocinadores

Los viajes, el material, el equipo fotográfico y el trabajo en sí mismo han sido auspiciados solamente por Víctor Benítez, aunque detalla que en ocasiones surgen personas dispuestas a apoyar el Mapa, por lo que compran fotos o sesiones. Sin embargo, para lograr consolidar una plataforma digital, bilingüe y gratuita para que las personas puedan consultar las fotografías, pero también algo sobre el trabajo de los autores como herramienta de difusión a la lectura, se lanzó la campaña en Kiskstarter (lo encuentras como The World Literature Map), donde quien apoye tendrá recompensas como fotos impresas, playeras, etc.