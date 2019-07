“Filosofía para desconfiados” con Vico

El filósofo y especialista en ética de la comunicación, David Pastor Vico, está de estreno con el lanzamiento de su libro “Filosofía para desconfiados” (Planeta); en entrevista, detalla sobre éste:

“Estoy muy feliz, es raro que una editorial tan grande y con tanto peso como Planeta apueste por un libro de filosofía para jóvenes y que salga a la calle en una primera tirada con 10 mil ejemplares y con tanta fuerza editorial, me parece maravilloso. Pero creo que es un poco la necesidad y el tenor de los tiempos que corren, la necesidad de intentar y reintentar ubicar a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes, porque creo que todos estamos un poco a la deriva”.

Derivado de las 600 charlas que ha ofrecido a más de 190 mil personas acerca de la filosofía y la ética, Vico presenta un libro aterrizado al lenguaje actual, con un humor y un tono fluido para agilizar la lectura, así, el texto “es una muy buena herramienta de introducción a la filosofía, a la ética y a los problemas de la actualidad. Platón dice que el aprendizaje con divertimento, permanece. Y además decía también el gran Friedrich Nietzsche que la potencia intelectual del ser humano se mide por su sentido del humor. Realmente la filosofía, a pesar de lo que la gente cree, o los que no han leído filosofía, hay un componente humorístico latente en muchísima obra filosófica, incluso en obras muy oscuras”.

Humor para reflexionar

En ese sentido, comparte que a través del sentido del humor se puede llegar a reflexiones y análisis críticos o de introspección de una manera más natural: “El humor ha sido una herramienta muy utilizada por la filosofía y por todos los que han querido contar algo de una manera directa, de hecho muchas veces cuando hablamos de humor, hablamos de ironía, pues el gran irónico por naturaleza es Sócrates, el padre del ‘yo solo sé que no sé nada’, él hacía nacer el conocimiento en la gente con el uso de la ironía y de la mayéutica. Hay muchísimos filósofos con enorme sentido del humor, me parece maravilloso, ‘Cándido’ de Voltaire es un libro que te desternilla de la risa”.

Y también subraya que hay filósofos que han tenido muertes tan patéticas y estúpidas que terminan siendo divertidos, “como Francis Bacon, quien quería demostrar que el hielo podía mantener la carne sin que se pudriera. En una nevada muy copiosa en Inglaterra salió de su carromato, compró un pollo, lo enterró en nieve y dos días después murió de una pulmonía. Entonces, el pollo sí se conservó, pero él murió”.



Confianza para aprender

Para Vico este libro es una cristalización de su labor como docente. “La universidad (UNAM) ha tenido a bien a encomendarme, en los últimos cinco años, el dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, tanto en bachillerato como en licenciatura. Obviamente no puedo abarcarlo todo porque son muchísimos, la UNAM tiene 380 mil alumnos, pero sí todos los años me aviento con mucho gusto casi 30 mil estudiantes en la bienvenida. Y ahí les tienes que contar algunas cosas, que ese tránsito académico no deben hacerlo solos, sino acompañados por sus compañeros, que tienen que generar empatía y tener una serie de valores universitarios como lo son el respeto, la tolerancia, la igualdad y la conciencia de que están haciendo una labor por la sociedad”.

Vico se dio cuenta de que para poder explicar todo esto, necesitaba hablar en el “idioma” de los jóvenes, “entender cuáles eran sus problemas y entonces, desde un acercamiento hacia ellos, dirigirlos, que es la función del buen filósofo y pedagogo. Por eso fundamentalmente existe ‘Filosofía para desconfiados’: porque nuestros jóvenes son absolutamente desconfiados, igual que el resto de la sociedad, porque hay que tomar en cuenta que la sociedad mexicana tiene uno de los peores índices de confianza interpersonal de toda Latinoamérica, estamos rondando entre el 15 y el 20%, es decir que solo ese porcentaje cree que se puede confiar en los demás, y nuestros hijos son profundamente desconfiados porque lo han heredado de sus padres”.

Y puntualiza que desde la desconfianza no se aprende, “porque cuando eres desconfiado no das al otro y el otro puede ser tu vecino, tu compañero de clase, tu profesor, porque cuando no confías en alguien no lo veas como tu igual, y si lo ves así, tampoco aprendes de él, eso es algo que hemos descubierto los filósofos desde hace mucho tiempo, por eso es necesario entender que la universidad es una asociación de profesores y alumnos en igualdad, por eso hice el libro, intentando que los jóvenes se acerquen a la filosofía y también que los adultos que no han leído nada acerca de ella, encuentren una herramienta útil y practica para ese fin”.

