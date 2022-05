Festival de Mayo: La compañía Next Zone se presentará por vez primera en Guadalajara

La Compañía de Danza Contemporánea Next Zone, de Dinamarca, llega a la ciudad por vez primera para presentar los días sábado 21 y domingo 22 de mayo –dentro de la programación del Festival Cultural de Mayo (FCM) 2022– la puesta en escena ‘Tribe-Ritual 3’, una coreografía de Lene Boel, la directora artística de esta agrupación que actuará por fin ante el público tapatío “tras cuatro años de trabajos” para conseguirlo, de acuerdo con Sergio A. Matos, director del FCM.

De esta forma, Matos destacó que la compañía ha tenido “un éxito tremendo” a nivel internacional, y el FCM ha “apostado siempre por cosas nuevas”, por lo que se hizo “un esfuerzo importante” para traer esta compañía a la ciudad y así presentar esta coreografía “tan potente, delicada y demandante”.

Una comunidad fuerte

En este sentido, Lene Boel refirió que ‘Tribe-Ritual 3’ se inspira en la célebre coreografía de Nijinsky de 1913, la ‘Consagración de la Primavera’, con música de Stravinsky; “decidí trabajar con eso porque cuando empezaba mis estudios en Nueva York, vi el intento de un coreógrafo por ‘reconstruir’ esta coreografía; como joven bailarina, quedé impresionada, y supe que haría mi propia versión, lo que sucedió en 2011”.

Así, para esta gira, la directora de Next Zone ha montado “una reconstrucción de mi propia pieza”, en la que se conjugan las habilidades de 6 bailarines urbanos (un grupo internacional de diferentes culturas y religiones), así como rituales de distintas culturas y entornos citadinos, para proyectar “cómo las personas pueden agruparse para conformar una tribu, una comunidad fuerte”.

Nada es un error

Cuando Lene Boel formó su compañía en 2001, al finalizar con su educación dancística, comenzó a ensayar “en solitario, porque en Dinamarca no es sencillo conseguir fondos; trabajé también con bailarines contemporáneos, pero no tenían la energía para colocarse en el mundo que yo buscaba proyectar, por eso escogí a bailarines urbanos, y utilicé técnicas de boogie eléctrico, break dance y new dance para esta pieza, combinando todos los estilos con segmentos acrobáticos; como coreógrafa, no veo nada malo en hacer esto, nada es un error si hablamos de danza”.

Asimismo, con la ayuda decidida de Rex Casswell –con quien ha trabajado “por mucho tiempo”, casi desde el inicio de la compañía, dos décadas atrás–, para la coreografía se utilizó la música de Stravinsky, el modelo tradicional ruso combinado con hip hop subterráneo instrumental, “esto es, con sampleos de las secciones importantes, en combinación con elementos de hoy día”.

Tribe - Ritual 3/ Festival Cultural de Mayo/ Danza Contemporánea

Compañía: Next Zone (Dinamarca)

Next Zone (Dinamarca) Coreografía: Lene Boel

Lene Boel Música: Rex Casswell

Rex Casswell Sede: Teatro Degollado

Teatro Degollado Fecha/ Horarios: Sábado 20:30 horas/ domingo 12:30 y 18:30 horas

Sábado 20:30 horas/ domingo 12:30 y 18:30 horas Boletos: de 80 a 200 pesos (en Ticketmaster)

MF