Festival cultural LGBTIQ+ agota entradas para este viernes en GDL

A tan solo unas horas de haber anunciado el evento por redes sociales, “Disidentx: Festival Cultural Tapatix” agotó los boletos para su función única este viernes 30 de agosto, en el corazón de la ciudad de Guadalajara.

Se trata de un espectáculo impulsado por la organización sin fines de lucro YAAJ México, en conjunto con la Dirección de Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Guadalajara y otras colectivas LGBTIQ+ del estado de Jalisco.

El concierto será la clausura del “Festival Tapatixs”, una jornada cultural que inició desde el mes de junio como parte de las actividades relacionadas con el Mes del Orgullo en la ciudad de Guadalajara.

El festival dio lugar a una serie de eventos culturales, conversatorios y bazares con pequeños emprendimientos, con el objetivo de promover, celebrar y visibilizar los derechos de las personas LGBTIQ+.

La programación de clausura incluirá presentaciones musicales, shows drag, ballroom y un espacio diseñado para fomentar la comunidad y celebrar la diversidad, el amor y las identidades LGBTIQ+. Por supuesto, está dirigido a miembros de la comunidad y aliados de la diversidad sexual y de género.

En el transcurso de la semana, los interesados fueron capaces de adquirir sus accesos totalmente gratuitos a través de internet.

Aquellos que alcanzaron un lugar, podrán disfrutar de este increíble espectáculo el próximo 30 de agosto en un horario de 6:00 p.m. a 12:00 a.m, el cual se llevará a cabo en el C3 Stage (Av. Ignacio L Vallarta 1488, Col Americana, Lafayette, 44600 Guadalajara, Jal).

La alineación del evento contará con la presencia de reconocidas artistas como Vanessa Vázquez 4K, Deseos Fab, La Kyliez, Ibiza Liosa, Sophia Jiménez, DJ No Miranda, Lancaster & Emlley, Gretta Grimm, Albert Bish, Anitabananax, Brandon White, Elka Murher, Enchanteé, Ivanka Xxtar, Jazmín Luna 4K, Sadgalitz Kiut, The Häxan Inc, Wendy Cano, Kiki House of Prisma, Wo Band, Georgiana y más.

