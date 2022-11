El Estado de Yucatán dio inicio a su extensa jornada culinaria, que durante cinco días hará de Mérida el epicentro gastronómico más importante a nivel internacional, pues a partir de este viernes 11 y hasta el próximo 15 de noviembre, la llamada “Ciudad Blanca” será anfitriona de la primera edición del festival gastronómico Sabores de Yucatán y de la premiación internacional Latin America’s 50 Best Restaurants.

Con la apertura del “Mercadito Sabores” este viernes 11 de noviembre, en el que diversos productores locales exponen lo mejor de su tradición en bebidas y licores, salsas, platillos e ingredientes icónicos del legado yucateco y la cultura maya, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, celebró que la Entidad progresivamente se consolide como un referente no solo en el terreno cultural y gastronómico, sino como un espacio ideal para emprender proyectos internacionales como los Latin America’s 50 Best Restaurants en su décima edición, por ejemplo.

“Con el Maratón Gastronómico –otra iniciativa- estamos promoviendo a Yucatán en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Morelia, en San Diego, en Los Ángeles. Estamos participando en todas las ferias turísticas”, resaltó al referir que mediante este tipo de proyectos, por ejemplo, ya se trabaja en un convenio con Valladolid, en España, para que un chef local represente a Yucatán en el concurso de tapas en España.

El mandatario estatal explicó que Yucatán vive uno de sus mejores momentos desde distintos rubros, al destacar la seguridad que reina en el estado y ha sido resaltada a nivel federal, pero también en materia de derrama económica, inversión de empresas que se asientan en la entidad, y desde luego con sectores como el cultural, gastronómico y el turístico, tema del que dijo, particularmente, ya se avanza en uno de las iniciativas más ambiciosas de su administración con la creación del Corredor Gastronómico y Turístico de Mérida, que entre sus diferentes atracciones, tendrá un clúster de restaurantes, un auditorio para 10 mil personas, y áreas verdes y de esparcimiento, por ejemplo, y que abarcará desde el Palacio de Gobierno hasta el que próximo Parque La Plancha, la antigua estación de ferrocarriles -de 22 hectáreas- y que permaneció en abandono casi 30 años..

“Vamos a invertir una importante cantidad de recursos para hacer un área mucho más amigable con el peatón, que pueda visitar en bicicleta, que tenga banquetas más anchas, que permita a las personas con discapacidad desplazarse. Estamos seguros que con la oferta gastronómica que ya se encuentra instalada esta obra será un detonador muy importante para seguirlo consolidando”.

Impulsan experiencias todo terreno

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, recordó los desafíos que el sector turístico enfrentó ante la pandemia y cómo poco más de dos años después se ha fortalecido y retomado su camino con proyectos que retratan el buen estado de este rubro, al ser Mérida, en particular, la anfitriona de eventos de prestigio: “Entendimos que el turismo no solamente le trae beneficios a los hoteles, a las aerolíneas, agencias de viaje, sino que ayuda a las comunidades que más necesitan oportunidades”, indicó, al puntualizar como el turismo justamente ha sido un eje clave en la recuperación económica y de servicios, por lo que no se dudó que este año fuera nombrado como el Año de la Gastronomía.

Respecto a los Latin America’s 50 Best Restaurants, que el próximo 14 de noviembre tendrá su ciclo de conferencias y un día después vivirá su ceremonia de premiación para revelar al mejor restaurante de América Latina, en el marco de una fiesta que ha reunido a los chefs más destacados de Yucatán, México y el mundo, la secretaria Michelle Fridman, enfatizó que este evento es por mucho de los que más orgullo detona en Yucatán para demostrar su capacidad de organización y como anfitrión.

“Demostramos que Yucatán puede ser sede de grandes eventos de talla mundial por la gran infraestructura, por la gran calidad de servicios, por la seguridad que se vive en este lugar, por nuestra gran riqueza turística, por nuestra gran oferta”, recalcó al presumir que durante casi una semana, Mérida albergará a los mejores chefs y cocineros, en paralelo también al desarrollo del festival gastronómico “Sabores de Yucatán”, que entre sus múltiples experiencias para el público destacan mercaditos del sabor, cenas a seis manos, talleres, maridajes, catas, ‘pasaportes gastronómicos’, programas académicos, mixología, circuitos y recorridos gastronómicos en restaurantes, en cantinas y hasta en turibus, por ejemplo, que tendrá apertura al público con eventos gratuitos, así como con costo.

“Pensamos que Yucatán merecía tener su propio festival, un festival de esta magnitud. Sabores de Yucatán busca representar, promover y fortalecer eso que nos hace tan ricos. Por eso creamos este evento de la mano de la iniciativa privada, de la mano de los chefs, cocineras y cocineros, con actividades que queremos que todos disfruten”.

Consulta el programa y participantes del festival gastronómico Sabores de Yucatán en yucatan.travel.

MF