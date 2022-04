Fernando González Terrazas muestra su “Innovación”

La madera ha sido uno de los principales materiales con los que Fernando González Terrazas ha forjado su carrera artística, vocación que hoy se puede apreciar a detalle en uno de los pabellones de la Galería de Arte de la Estación Juárez del Tren Ligero de Guadalajara, con “Innovación”, muestra que reúne 16 obras que invitan al espectador a un mundo de infinitas interpretaciones estéticas y conceptuales partiendo de la corriente del constructivismo, técnica de ensamble que se popularizó en los años 60 en Estados Unidos.

Aunque Fernando González Terrazas es originario de Chihuahua, el artista recuerda que desde hace 45 años llegó a Guadalajara por motivos familiares, y fue en Jalisco donde encontró su pasión por el arte, al señalar que, tras acudir a las actividades del Ex Convento del Carmen quedó fascinado de ver cómo un artesano manipulaba la madera, y aunque tuvo la intención de adentrarse inmediatamente a este mundo, tuvieron que pasar un par de años para su formación empírica iniciara formalmente.

“Allí se juntaban grupos artísticos y había una persona con un trabajo que me gustó mucho, un día le pedí que me enseñara a trabajar la madera, pero no quiso y después de tres años, que se fue y regresó, me llamó e invitó a poner un taller. Así duré tres meses trabajando, viendo cómo se hacía, no llegamos a un acuerdo y cada quien se fue por su lado”.

El artista expresa que con esta experiencia inicial, optó también por explorar el calado con corte de segueta utilizada en la joyería, sumando así a su trabajo la lámina desde una perspectiva artística que también ha permitido colocar su obra en galerías privadas, por ejemplo.

Progresivamente, Fernando González impulsó su propia visión artística y aunque durante varios años estuvo enfocado en la creación de diseños comerciales y creando obras de temática prehispánica con réplicas de estelas mayas, el calendario mexica e íconos como la lápida del Rey Pakal, sus intereses personales lo animaron a explorar nuevas siluetas, personajes y escenarios guiados por la intuición.

“Soy artesano de corazón, tengo muchos años trabajando la madera. Mi línea era prehispánica, pero por ese lado ya me cansé de estar haciendo figuras muy obvias y esta exposición surge como una manera de introspección. Siempre tuve la idea de jugar con las figuras”, indica el artista al reconocer que tras complejas vivencias personales, decidió emprender una nueva etapa, mismo que también impactó a su propuesta artística.

Fernando González Terrazas indica que sus obras no tienen un título asignado a los ojos de los espectadores, pues éstas tienen la intención de asombrar a quien las observa y así se puedan crear cientos de historias mediante las formas, siluetas y colores que se proponen.

“Todo depende de la imaginación e introspección de cada quien. Lo que pasa con mi obra es que yo no dicto qué es, yo lo dejo a criterio del espectador, que decida qué es lo que quiere ver, qué es. Mis piezas sí tienen un fondo, pero no lo marco porque es personal, cada quien adopta la pieza que quiera, viendo lo que quiera, que la disfrute sin imposición”.

MQ