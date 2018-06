Fallece la periodista María Luisa "La China" Mendoza

María Luisa "La China" Mendoza, periodista y escritora, falleció este viernes a los 87 años, reportó la ex titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Consuelo Saizar.

Vladimir Galeana, director de Efekto Tv, informó que el funeral será a partir de las 15:00 horas en Gayosso de Félix Cuevas.

"La China", como la conocían sus colegas, publicó su última columna la semana pasada en el periódico Excélsior el pasado sábado 23 de junio.

Mendoza llegó a contar que en su espacio informativo escribía "mucho de política, de animales, soy amante desaforada de los animales". Algunos de sus libros son "María Luisa Mendoza. De cuerpo entero: Menguas y contrafuertes", "Tris de sol (Carmen Serdán)", "El perro de la escribana", "Fuimos es mucha gente", "De amor y lujo".

"La China" recriminaba constantemente que la "ningunearon" como escritora. "Dos de los testigos de mi boda fueron Premio Nobel, Gabriel García Márquez y Octavio Paz, no cabe duda que he hecho una carrera dentro de la literatura, ¿por qué me ningunearon tanto? ¿Por qué me borran? Esto es casi una neurosis de mi parte, pero tengo casi todo el derecho del mundo a mi edad", dijo durante una entrevista a la Secretaría de Cultura en el 2016.

"La China" Mendoza inició su carrera periodística en "El Zócalo", colaboró y participó en la fundación del periódico "El Día" y su memorable página cultural "El Gallo Ilustrado". Escribió, entre otras publicaciones, para El Universal, Buen Hogar, Cosmopolitan y Vanidades. A su profesión, aseguró, le debió conocer el mundo.

EDML