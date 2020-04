Fallece Jimmy Webb, ícono de la moda

El ícono de la moda estadounidense Jimmy Webb, falleció a los 62 años víctima de un cáncer con el que llevaba tiempo luchando.

De acuerdo con la información de medios internacionales, su esposa Maureen confirmó la noticia en sus redes sociales. "Adiós, querido Jimmy. El alma más dulce y amable del rock and roll. Nunca te olvidaré".

Para 1999 Jimmy Webb trabajó como gerente para la tienda Trash and Vaudeville, en Nueva York, en donde se convirtió en un conocedor de la ropa punk y rock. En 2017 abrió su local I Need More, título que puso en homenaje a Iggy Pop.

Algunos de sus amigos en el medio artístico no dudaron en despedirse de él, como Duff McKagan, de Guns N' Roses. "El hombre más dulce, símbolo del jodido rocknrolll más puro. Jimmy tiene una historia increíble, mi familia y yo nos sentimos honrados de ser una pequeña parte de su glorioso relato. Te amamos Jimmy, te echaremos de menos hermano", escribió.

Por su parte, Bille Joe Armstrong, de Green Day, dijo: "Esto es rompecorazones. Jimmy, eres un tesoro de Nueva York. Siempre una energía positiva. Siempre viviste en voz alta".

Antes de su papel como fashionista para decenas de celebridades, trabajó en un bar gay y superó su adicción a las drogas y la falta de vivienda.

Sebastián Bach, Joan Jett, Cyndi Lauper, Chris Stein e incluso el actor mexicano Mauricio Martínez son otros de los famosos que han reaccionado a su muerte.

AC