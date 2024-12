La poeta sonorense Gabriela Villa ayer presentó su libro de poemas “Aguijón de miel”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. En él se enfrenta al tedio de la existencia, la cotidianeidad y el amor; su obra, señaló, expone al lector frente a la carga de la vida, frente al tiempo, la muerte, la enfermedad, el dolor y la añoranza del recuerdo, de la memoria.

“El primer poema probablemente pueda aclarar de dónde viene esa búsqueda de ‘poemar’ el mundo... Uno intenta no ser ajeno al lenguaje, a lo que uno quisiera decir, pero siempre hay huecos no cumplidos con una misma. Siempre está una búsqueda constante, no es una cosa que haya terminado y que uno de por concluido; el lenguaje siempre intenta que le sea obediente para algo, pero pues sólo se intenta”, expresó la escritora.

Durante la presentación de su obra leyó un pequeño fragmento del poema “Tuerto”, con el cual refleja esa actitud caprichosa de las palabras que, a veces sin éxito, se moldean a la necesidad del artista de escribir sobre los días, las horas y los pensamientos que aquejan la vida: “Embozada en mi escritura, intento desnombrarte porque desde mi imaginario y tu lejanía te aferras a cantar en mi poema como si la realidad amorosa fuera verbal. Tu voz, que al menos ya es pájaro revuelto, un rehén de sentires y ausencia derramada, se impregna del sabor amargo del rechazo y de la palabra que descoloca la distancia que se tuerce. Un viento que canta en el espacio vacío. ¿Por qué insistes en crear nuevos silencios?”. Al término de esta lectura, el aforo se sumió en silencio y admiración.

Sobre su proceso creativo, la poeta compartió que: “Los procesos escriturales siempre son únicos, siempre cada texto o cada obra tiene sus propias reglas y uno va intentando hacer lo que puede con las reglas que va descubriendo conforme avanza el libro. Tampoco es un receta que uno percibe al ver”.

“Aguijón de miel” tiene un costo de 200 pesos y se puede adquirir en el stand de la Universidad Autónoma de Chiapas (J19). Cabe señalar que, durante la presentación, la escritora, más que promocionar su obra, recitó más poemas en los que la armonía de los versos construía su propio recinto, apartado del ajetreado día de visita de escuelas y estudiantes a la FIL.

Sobre la autora

La escritora nació en Hermosillo, Sonora, y tiene formación multidisciplinaria. Estudió música en el Conservatorio de las Rosas y cuenta con un máster en Creación Poética de Billar de Letras y estudios en Educación por la Universidad Veracruzana.

Otras de sus obras son “Páramo errante” (2005) y sus poemas han sido incluidos en “Círculo de Poesía”, en la antología “100 Poetak Maiatzean” y en la revista “Poesía Líquida”.