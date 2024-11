A propósito de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que se desarrollará como es habitualmente en Expo Guadalajara, Grupo Planeta también aprovechará la ocasión para continuar con los festejos de su reciente aniversario número 75, también en el marco de que España es el invitado de honor de la feria.

En 1949 José Manuel Lara Hernández fundó Editorial Planeta, hoy Grupo Planeta. La primera novela, publicada en junio de aquel año, fue “Mientras la ciudad duerme”, de Frank Yerby. EL INFORMADOR conversó con Sebastián Ansaldi, director de marketing y comunicación de Grupo Planeta para conocer los pormenores de los eventos que la editorial estará desarrollando en la FIL, así como la visión general que la firma tiene sobre el desarrollo de la industria del libro.

“Esta será una celebración con muchas actividades con nuestros autores, nuestros lectores y colaboradores. Sin duda es una edición especial puesto que coincide con que España es el país invitado de honor. Y al ser Planeta una empresa originalmente española, obviamente nuestro catálogo es muy grande y habrá mucha visita de autores españoles en esta edición, como nunca diría yo, si entendemos que la industria editorial de ese país tiene mucha raigambre en toda América Latina”, comentó.

El desarrollo editorial

Al cuestionarlo sobre cómo Planeta enfrenta la piratería y los sitios de descarga gratis, Ansaldi respondió que el grupo tiene un sistema de protección legal y tecnológica, “que trabaja para perseguir la piratería en dos líneas, no sólo la digital, sino también la física que en América Latina es bastante importante”. Sobre su visión ante el debate ¿La inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad? Compartió que “Por ahora nosotros estamos siendo muy precavidos con el uso de la inteligencia artificial. No puedo ofrecer ahora una opinión sobre el tema porque además no soy especialista, pero la inteligencia artificial ahora no es parte de nuestro modus operandi para trabajar. Nosotros creemos en los ilustradores y los autores, así que no la estamos utilizando para crear contenidos. Otra cosa es el uso de la tecnología de la inteligencia artificial para trabajar internamente, para uso de gestión, pero eso ya no está relacionado con la industria”.

Sin duda, el mercado de los libros electrónicos se ha desarrollado, así que al cuestionarlo sobre qué tanto han crecido y cuánto de su mercado representan, indicó: “En general para el mercado, ya sea para Planeta y los demás, el libro electrónico y el audiolibro están estables en crecimiento. No es muy notable como cuando ocurrió en la pandemia que ahí sí hubo un crecimiento grande. Entonces, digamos que para el mercado en general, ha habido un 10% (de crecimiento), pero alguna editorial puede tener un poco más o un poco menos, según como trabajan sus catálogos. La gente en su mayoría aún se vuelca por el libro físico”.

Un nuevo semillero

En cuanto a cómo le ha ido a Planeta en el proceso de fichaje con los autores de Wattpad, refirió Ansaldi que la experiencia ha sido muy buena, y pone como ejemplo la colaboración con Karine Bernal de Colombia, “este es un semillero”.

Finalmente sobre cómo Planeta ve el futuro de la edición en lengua española, Ansaldi expresó que se observa un crecimiento de lectores en todos los mercados de Latinoamérica: “Particularmente a mí me toca hablar de México y Centroamérica y son mercados que siguen creciendo en lectores y ventas de libros, vemos un muy buen escenario en ese sentido”.

Novedades y fichajes

Sobre los nuevos fichajes de Planeta y cuáles de ellos asisten a la FIL, reitera Ansaldi la participación de la mexicana Mariana Morfín. También resalta el gran lanzamiento en ventas de “Recupera tu mente, reconquista tu vida” de Marian Rojas Estapé.

Grupo Planeta también publicará “Mar de historias” de Cristina Pacheco, “que no es una novedad, pero sí para nosotros. También vamos a tener una mesa con José María Tavira, Maura Gómez y Laura García sobre ‘En agosto nos vemos’ de Gabriel García Márquez que fue el libro de ficción más vendido en México este año”.

Otros lanzamientos importantes de este año son: “Así veo las cosas”, de Jorge Ramos; “Presidenta”, de Jorge Zepeda Patterson; “La saga del rey”, de Karine Bernal Lobo y “La guía paranormal” de “La sociedad de las pesadillas”.

Ansaldi comparte que también seguirán publicando libros de la autora Colleen Hoover, además, saldrá en enero la tercera parte de la saga “Empíreo”, “Alas de Onix”; ya están previamente en el mercado “Alas de hierro” y “Alas de sangre”, libros de Rebecca Yarro. También se publicará “Desfibrilador” de Gilraen Eärfalas, una autora juvenil con muy buenas ventas. Camilla Läckberg llegará con una nueva novela policiaca y William H. McRaven ofrecerá también una nueva novedad.

Los grandes eventos

Serán casi 50 actividades las que tendrá Planeta, refiere Ansaldi, destacando que habrá actividades para todos los segmentos y géneros literarios. “Por ejemplo, regresa María Dueñas quien cumple 15 años con su éxito de ventas ‘El tiempo entre costuras’, el cual presentará Mónica Lavín”, esto será el 30 de noviembre a las 17:00 horas. Además, “Tendremos una mesa por los 75 años de Grupo Planeta y ahí nos estarán acompañando José Creuheras, el presidente del grupo a nivel global, además de María Dueñas y Dolores Redondo de España y por México, Ricardo Raphael”, esto será el lunes 2 de diciembre a las 17:00 horas. Aunado a lo anterior, Raiza Revelles y Claudia Ramírez, quienes forman parte junto con otros autores que se denominan “La sociedad de las pesadillas”, presentarán el libro “La guía paranormal”, el 8 de diciembre, a las 12:00 horas.

Benito Taibo, presentará su nueva obra “Cuchara y memoria”, el 30 de noviembre, a las 18:30 horas.

Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024, promoverá “Victoria”, el 1 de diciembre, a las 18:30 horas.

Jesús Carrasco, quien ganó el Premio Biblioteca Breve 2024, ofrecerá “Elogio de las manos”, el 1 de diciembre, a las 18:30 horas.

Marian Rojas Estapé presentará su novedad “Recupera tu mente, reconquista tu vida”, el 2 de diciembre, a las 16:00 horas.

Mariana Morfín, reciente fichaje de Planeta, quien presentará su libro debut “Ya no quiero ser valiente”, el 2 de diciembre, a las 18:30 horas.

Mónica Lavín llegará con “El lado salvaje”, el 3 de diciembre, a las 18:00 horas.

El trío “Carmen Mola” ofrecerá “El Clan”, el 3 de diciembre, a las 17:00 horas.

Enrique Rojas presentará “5 consejos para potenciar la inteligencia”, el 3 de diciembre, a las 19:00 horas.

Gioconda Belli presentará “Un silencio lleno de murmullos”, el 3 de diciembre, a las 19:30 horas.

Ismael Cala presentará “El arte de escuchar(te)”, el 4 de diciembre, a las 16:00 horas.

Pablo Flores presentará “Tu propósito de alma”, el 5 de diciembre, a las 12:00 horas.

Alberto Villarreal llega con “Nada nunca termina, pero hay que decir adiós”, el 5 de diciembre, a las 16:00 horas.

Karine Bernal Lobo presentará “La saga del rey”, el 7 de diciembre, a las 14:00 horas.

CT