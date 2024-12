Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), este miércoles se llevó a cabo la charla "Pedro Páramo: llevando las palabras de Juan Rulfo a la pantalla" con la participación de Ilse Salas, Dolores Heredia, Sara Poot Herrera y Manuel García Rulfo, a propósito de la reciente adaptación cinematográfica de la novela que representa la ópera prima de Rodrigo Prieto.

El cineasta Francisco Payó fue quien moderó la charla y en su oportunidad, Sara destacó sobre ésta, la cuarta adaptación que se hace de la historia al panorama audiovisual. "Es una excelente adaptación, es un doble riesgo en cuanto al Rulfo el novelista, Rulfo el fotógrafo y los lectores del mismo. Es una película, que como la novela, uno la ve y la saborea. Que está lenta, lo está, pero es una excelente adaptación como las actuaciones de la película". Además, compartió que no le gustó que se haya eliminado al personaje de "Justina" porque es la conexión a la realidad con "Susana", sin embargo, Ilse le comentó que el director decidió fusionar en el mismo rol a "Justina" y "Damiana", quien finalmente es el personaje que mantiene ese cercanía con "Susana", el amor de la vida de "Pedro Páramo".

Sobre cómo Ilse, Manuel y Dolores conversaron con Rodrigo Prieto a propósito de la construcción de sus personajes. Dolores destacó por ejemplo, que con "Eduvijes", su papel, la intención era buscar de dónde provenía la proximidad y vinculación con "Pedro Páramo", el personaje. Además, la actriz resaltó que para la construcción de su rol, uno de los protagónicos de la trama, trabajó con el silencio y buscó la manera de cómo representar el levitar (risas), porque si hubiera alguna forma, lo hubiera hecho, dado que es un fantasma.

Por su parte, Ilse Salas compartió que ella como mujer feminista, no se podía despojar de esto y con esas herramientas afrontó a "Susnana San Juan", por lo que no quiso abordar al personaje desde su locura, sino que elegir este estado para crearse su propio entorno y no dejar entrar a nadie más.

"Con Susana, fueron varias discusiones con Rodrigo, para mí sí era importante hacer una Susana contemporánea en el sentido de que yo ya leo con perspectiva de género, soy una mujer feminista en el 2024 y tenía mucha rabia y muchas ideas de todo lo que quería expresar no quería solo quedarme con la locura, tenía que haber una revolución y una rebeldía en esa locura".

En tanto Manuel García-Rulfo, señaló que Rodrigo le pidió ahondar en "Pedro Páramo" más allá del villano que es, que buscara más en su humanidad y mostrara las razones que lo llevaron a ser el hombre despiado que fue. "Rodrigo me dijo que no quería un Pedro Páramo villano, sino que quería entender porque alguien hace estas maldades, que ese rencor vivo lo quería ver dentro porque las acciones ya están en la novela".

Finalmente, a la pregunta de qué le cuestionarían a Rulfo sobre este viaje o su proceso, Manuel lo interrogaría sobre cuál es su parentesco directo con él, porque le han dicho que fue él primo segundo de su papá y también que fue su tío abuelo, "entonces, ¿qué somos cab..?".

