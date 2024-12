Ya pasaron dos meses desde que asumió el mando de la nación Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ser mandataria de México, sin duda un suceso histórico. Y para entender mejor la figura de esta mujer, quien también es científica y académica, el escritor y periodista Jorge Zepeda Patterson ha hecho una radiografía de Claudia, en su reciente libro “Presidenta”.

Es así que el autor expone cómo fue la vida de juventud de Sheinbaum, cómo se fue dando su paso hacia la política mexicana y sobre todo invita al lector a conocer la parte humana de la Presidenta, más allá del cargo que ocupa, además de que también Patterson plantea cuáles serán los retos de Sheinbaum durante este sexenio.

“Lo que dejan las campaña es la imagen de los personajes construidos como mercancía, sea a favor o en contra. Entonces, es una visión muy caricaturesca porque los satanizan o los endiosas y en ese proceso el gran público tiene dificultades para construir quiénes son, de dónde viene, cómo han sido sus éxitos y fracasos, más sus virtudes y defectos. Y eso es lo que intenta un poco este libro a través de la investigación, de tener un poco más de estos elementos”.

Jorge ha mencionado en otros momentos que Claudia ha sido más académica que política hasta este momento. “En realidad, quien nos está gobernando en estos momento es una científica, porque ella realmente entra a la política cuando tiene 39 años, está a punto de cumplir 40 y para ese momento un individuo ya está formado. Luego de los seis primeros años en los que incursiona, cuando López Obrador la invita a formar parte de su gabinete de la Ciudad de México, pierden la elección la elección presidencial en 2006 y ahí se regresa ella otros nueve años a la academia, como diciendo que esto de la política fue solo un paréntesis y ‘mejor me regreso a lo mío’, pero en el 2015 regresa, de tal manera que desde entonces ya han pasado nueve años y ya es Presidenta del país; tiene 61 años y la vida la ha sentado en la silla presidencial”.

Otra manera en la que describe Patterson a Claudia es como una CEO de la administración, “porque como científica ella tiene una aproximación congruente con esta visión razonada de cómo resolver los problemas y abordar los diagnósticos. Me gusta también decir que es una especie de izquierda con Excel, porque más que doctrinaria, ella termina siendo una administradora racional de los asuntos públicos”.

Sus detractores destacan que la presidenta es un títere del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, pero Jorge refiere que quien tenga esa idea de ella es que en realidad no la conoce. “Ella tiene mucha admiración y respeto por el líder y fundador del movimiento, hay mucha confianza entre ellos, pero yo me atrevo a decir que quienes la acusan de ser un títere, no la conocen, porque hay dos elementos fundamentales, por una lado su propia personalidad y su propio carácter, como alguna vez que me dijo que tomaba decisiones a partir de los datos, e insisto en su formación académica que es mucho más fuerte que lo doctrinario o el respeto hacia una persona. Y segundo, esto lo demostró cuando gobernaba la Ciudad de México, pues en algunos temas no coincidía con las posiciones dictadas por la política federal de López Obrador y ella tomó sus propias decisiones”.

Además, también acota sobre el tema de la personalidad. “Es una mujer recia, de carácter firme y que lo demuestras, por eso es que se conjugan todos estos elementos, así que es muy difícil pensar o creer que ella se asumiría en estos términos, y creo que lo está demostrando en estos dos primeros meses (de estar al frente de México). Que además es demasiado pronto para hacer balances categóricos en 60 días, pero creo que la manera de encarar los temas nos habla de esta visión razonable, lógica, calmada y al mismo tiempo firme. Nadie podría decir que es una mujer titubeante. De hecho, por una lado tendría que dar señales de firmeza y al mismo tiempo cuidar que no se le acuse de autoritaria”.

Lee también: Gabriela Villa transita entre el tedio de la existencia y el amor

NA