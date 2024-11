La autora española de 24 años, Joana Marcús, quien es éxito de ventas gracias a sus novelas juveniles cargadas de romance, ha dado un nuevo paso en su escritura para presentar una historia de mayores contrastes, se trata de “Etéreo”, la cual tiene apenas una semanas de haberse lanzado al mercado. EL INFORMADOR conversó con la escritora, quien ha sido un suceso a partir de su incursión en Wattpad.

Expresa que había bastante presión en el sentido de publicar ahora, pues venía de los éxitos de las sagas de “Meses” y “Ciudades de humo”. Entonces, no sabía si quería seguir con algo más comercial de romance contemporáneo o cambiar un poco. Y pues si en Wattpad ya estaba haciendo un intercalado de esto mismo, pues quise irme por esa línea y a la editorial le gustó mucho. El libro sí es algo muy distinto e inclusive en la portada se nota”.

Aunque Joana siente presión por conocer cómo será acogido su libro, tampoco le agobia esta emoción porque ya se ha adaptado a ella, “no es tanta como para bloquearme al momento de tomar una decisión, es más bien lo que quiero mostrar como autora ahora mismo. Y cuando llegas con la seguridad de no demostrarle nada a nadie, sino a ti misma, pues te tranquilizas mucho. Está divertido apostar a hacer algo distinto para ver cómo reacciona la gente, la propia editorial y las librerías y creo que ha funcionaba bastante bien”.

Joana sigue publicando en Wattpad, lo hace por diversión y porque le gusta, “pero en una editorial hay tantas personas tocando tu libro, ocupándose de que salga mejor, que sí te lo tomas como un trabajo. Entonces, creo que esto me ha ayudado a mejorar a nivel escritora, tener más vocabulario y entender que cosas hacía bien y cuáles no. Por ejemplo, mi idioma principal no es el español, es el catalán, el cual hablo con mi familia y tenía muchas expresiones catalanas traducidas que tampoco eran lo correcto, así que en ese sentido he mejorado, pero sí es importante tener ese balance de hobby y trabajo”.

Con respecto a la creación de “Etéreo”, confiesa que le gusta decir que son dos historias paralelas que se juntan en un momento para converger en una historia de amor. “Me gusta pensar que juego con extremos muy extremos, por ejemplo, ‘Victoria’, la protagonista, es una chica humana donde intenté que su vida fuera lo más cotidiana y habitual posible para que el lector se viera en ella, en cambio ‘Caleb’, el otro protagonista, su diseño de personaje tiene unas habilidades especiales que después descubriremos a lo largo de la historia, pero su forma de ser y de actuar es muy robótica, quería que la gente ya viera algo raro en él aunque de momento no supieran qué, pues no entiende las relaciones humanas ni la convenciones sociales”.

Este tipo de fantasía le llamó mucho la atención a Joana, “porque cuando hablamos de ella se nos viene a la mente la medieval para crear un mundo paralelo con ciertas leyes, política y religión. Pero lo que yo quería es que mi tipo de fantasía fuera muy cercana al lector. Me gusta que te metas rápido en la lectura y que sientas que esa fantasía puede pasarte a ti, que igual algún día te encontraras con alguien con habilidades especiales”.

Joana también pone ciertas advertencias en su libro sobre contenido explícito. “Lo que hago con las advertencias es que soy consciente de que la gente más pequeña se puede acercar a mis libro, hay una situación muy concreta que ocurre en la trama sobre consumo de drogas, por eso me gusta avisar, porque nunca sabes si la persona que va a abrir tu libro es la primera vez que se va a encontrar con eso y no se sienta cómodo con ello”. Joana está emocionada por el recibimiento de sus lectores mexicanos, la novela apenas comenzó su andar y está contenta de los buenos resultados que se han dado hasta el momento.

Actividades en la FIL

Presentación del libro Etéreo. Domingo 01 de diciembre de

10:00 a 10:50 horas en el Salón Enrique González Martínez, Área Internacional, Expo Guadalajara. Cupo agotado.

Programa Literario. Quiero volver a verte. Participan: Alice Kellen, Joana Marcús. Lunes 02 de diciembre de 17:30 a 18:20 horas en el Salón Enrique González Martínez, Área Internacional, Expo Guadalajara.

