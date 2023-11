La International Publishers Association (IPA) presentará dos estudios “International Publishing Data 2023 (IPA-Nielsen-BookData)” y “The Global Publishing Industry 2022”, ambos sobre el consumo y ventas literarias alrededor del mundo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

En ellas, integrantes de la IPA, así como de la World Intellectual Property Organization (WIPO) y Nielsen BookData señalaron que los estudios consisten en recuperar información de editoriales de múltiples países del mundo, ya que la IPA cuenta con al menos 76 naciones que son parte de ella mientras que “The Global Publishing Industry” tomó información de 35 países con distintas metodologías.

Sin embargo, como parte de los resultados, que estarán disponibles desde este martes, es que hay conclusiones parciales sobre el consumo y venta de las editoriales, aunque sí habló sobre parte de los resultados obtenidos por algunos países, ya que algunos de ellos han tenido peores resultados que en los años previos a la pandemia de COVID-19, aunque otros han resultado beneficiados tras esa etapa, explicó Dimiter Gantchev, director adjunto de la World Intellectual Property Organization (WIPO).

“Las estadísticas que tenemos son parciales, pero aún no hemos alcanzado niveles previos a la pandemia. En algunos países, los datos son mejores que sus niveles previo al COVID, pero no podemos generalizar, son los resultados que tenemos. Es difícil decir los resultados porque no contamos con la información total y hay algunos que lo han hecho mejor que antes que el COVID”.

“Depende de qué mercado hablemos, algunos mercados han sido beneficiados tras el COVID y otros mercados han tenido caídas”, dijo el director adjunto de la WIPO. Otros de los factores que han infludo en que no haya resultados totales son incidencias distintas como las guerras, conflictos políticos, así como la condición económica de cada nación.

Los integrantes de las organizaciones editoriales explicaron que los reportes no cuentan con los datos exactos sobre el comportamiento del consumidor, es decir, los géneros literarios que están consumiendo, aunque sí alguna información sobre la cantidad de ventas o libros que han sido vendidos. También señalaron que hay países que han tenido crecimiento en el uso de las plataformas digitales para la venta y compra de libros, principalmente aquellos que han tenido algunos incidentes que ha complicado la producción literaria en físico, reconoció Dimiter Gantchev.

“Los conflictos han impactado, principalmente por la distribución de materiales, principalmente los de mayor costo”. Parte de los datos utilizados para la elaboración de los reportes incluyó el número de editoriales registrados ante las organizaciones, la demografía y la población de los países, si cuentan con conectividad a internet y datos móviles, los sistemas de educación, las políticas en materia de libros, así como las tasas de impuestos en las naciones.

En los reportes, se incluyeron a países de regiones como África, Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, entre otros. Esta es la quinta edición en que son presentados resultados por parte de las organizaciones desde el año 2017.

FS