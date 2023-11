Viajar a la memoria ha sido un ejercicio importante para Paco Ignacio Taibo II, justamente para desarrollar su reciente libro “Los alegres muchachos de la lucha de clases”, el cual presentó en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Se trata de una novela, y no, que le tomó ocho años terminar donde navega entre sus recuerdos y anécdotas para hablar de un movimiento del que ha sido parte toda su vida, el de la izquierda.

Durante la presentación de esta obra en los primeros días de la FIL, Taibo tuvo una muy buena acogida. “Afortunadamente el mundo del lector es bastante democrático y depende en buena medida de los mecanismos de recomendación que se producen dentro de este mismo universo de los lectores”.

Este libro además de una novela, también podría ser una crónica autobiográfica “que, arranca con un niño de cuatro años vestido con una chamarra amarilla, que pasa por un joven al que le disparan un 10 de junio y que termina en un hombre de setenta años que conversa con López Obrador sobre los posibles futuros de los libros en México. Pero es mucho más que eso, porque además es la crónica de una generación de militantes de izquierda mexicanos; de sus derrotas, sus crisis, sus dudas, sus poemas favoritos, sus amores y divorcios, sus horripilantes enemigos, sus películas predilectas, sus desastres económicos, sus tenacidades, sus muertes, sus traiciones y sus miedos”, refiere la sinopsis.

“Primero, yo no quería hacer una biografía, le huía a la seriedad de ésta como género. Entonces, traté más bien de hacer un registro generacional donde están mis memorias, pero también las de otros colegas y algunos que iban pasando, más imágenes que tengo, donde fui dándole forma cronológica a mi historia, la de un niño de cuatro años hasta llegar a los 74, recorriendo todo un camino de lucha desde la izquierda”.

Expresa que en el proceso de creación de esta novela, trató de no abrir la puerta a la memoria de demasiados amigos, “porque todo el mundo me iba a decir… ‘no, espera, te falta esto…’ Y lo que no quería es que esto fuera un ensayo político sobre mi generación. Como lo que pretendía era una memoria muy personal, aunque colectiva, no quería dejarme caer en esas garras. Entonces, fue un libro que mantuve durante varios años en silencio, cuatro o cinco personas sabían que lo estaba escribiendo”.

Además, para él, el reto de darle cabida a este libro fue saber si los tratamientos que le iba dando a cada pequeña historia eran los que él quería. “A veces sentía que estaba dejando muy apretada la historia contándola demasiado rápido, y en otros momentos sentía que a ciertas historias les estaba dando demasiado espacio, fue una batalla continúa sobre cómo contar cada una de las ciento y tantas historias que cubren el libro”. Finalmente, destaca que hacer este libro tiene otras libertades como no tener el rigor forzoso de la memoria generacional, ni precisar el registro de la autobiografía.

¿Quién es Paco Ignacio Taibo II?

Es un escritor, político y activista de izquierda hispano-mexicano. Es fundador de Para Leer en Libertad, AC, proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México. Es conocido especialmente por sus novelas policíacas y por haber creado y dirigido hasta el 2012 el festival literario de la Semana Negra de Gijón. Ha trabajado como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde octubre de 2018 se desempeña como director del Fondo de Cultura Económica.

MF