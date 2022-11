El actor y productor mexicano, Toño Mauri, estuvo entre la vida y la muerte en un proceso de 10 meses cuando se infectó de COVID-19 durante la crisis sanitaria. El histrión estuvo afrontando varias etapas de su enfermedad, como un coma inducido que duró cuatro meses, pero siempre confiado en la decisión de Dios designada para él, según contó en la presentación de su libro “Mi nueva vida, un gran milagro” (Urano) en el marco de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Toño, gracias a su familia, a Dios en quien confía ciegamente y a su equipo de médicos, logró sanarse luego de haberse sometido a una operación de trasplante de pulmones y salir avante en su recuperación, recordó que su donante fue un joven de 28 años y que ha estado interesado en conocer a su familia, pero no ha recibido respuesta, aunque sabe, por lo que le han dicho los médicos, que es un proceso difícil para los familiares acercarse con las personas que recibieron órganos, pero espera que en algún momento esto pueda suceder. Ese joven les donó sus órganos a ocho personas.

Conmovido hasta las lágrimas, Toño estuvo le estuvo contando a la audiencia de varios momentos clave que hay en su libro; en la presentación estuvo acompañado por su esposa Carla Alemán y su hijo Toño, además en el conversatorio estuvo presente la editora Larisa Curiel.

“Yo me encomendé a Dios desde que entré a este proceso, le dije: ‘Señor, estoy en tus manos, que se haga tu voluntad’… y me dejé llevar, la verdad es que siempre me sentí acompañado de él y de la Virgen de Guadalupe, de la que toda la vida he sido su seguidor, la quiero mucho. Y de ahí me apegué a las circunstancias que viví en ese momento, estando aislado, fueron noches muy largas y de mucha soledad”, compartió.

El público se conmovió con sus palabras y le agradeció el haber compartido su testimonio de vida, el cual él considera una misión porque ahora mismo también es vocero para invitar a la gente a que donde sus órganos. Entre el público también se encontraba la periodista de espectáculos, Matilde Obregón.

MF