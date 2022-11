El cantautor español, Miguel Bosé, vista por segunda ocasión consecutiva la Feria Internacional del Libro se Guadalajara (FIL), en esta ocasión para presentar su reciente libro "Historia secreta de mis mejores canciones", el cual le da continuidad a un proyecto de gran magnitud que abarca tanto su vida profesional como su trayectoria musical.

Y es que este reciente libro es la tercera pieza de un rompecabezas que Bosé está armando, el cual inició el año pasado con su autobiografía, "El hijo del capitán trueno", que narra desde cómo se conocieron sus padres hasta los inicios de sus juventud, mientras que la segunda entrega es su serie biográfica que acaba de lanzarse por Paramount+.

El siguiente paso entonces es un documental de cuatro horas, según contó en rueda de prensa este sábado en la FIL, para después darle continuidad a un nuevo disco y una nueva gira, más la segunda parte de su serie biográfica.

Al respecto de todos esto proyectos que tiene en puerta y que sigue trabajando, EL INFORMADOR le preguntó si esta vena creativa que se enfoca sobre todo en la escritura en estos momentos, le permitirá explorar en otros terrenos como la ficción para idear una novela o construir sus nuevas canciones, de las cuales adelantó que ya tiene 11 y que en algún momento tendrá que comenzar con la maquetación de las mismas.

"Me gusta mucho escribir y he descubierto cada vez más, me gusta más y que tal vez encuentro más mi lenguaje para escribir. Entonces, ¿qué va a pasar con esa escritura? Puede pasar cualquier cosa o en el futuro puede dar cualquier tipo de fruto. ¿Voy a seguir escribiendo? Sí. Ahora mismo estoy con otra cosa nueva, un ejercicio personal", sin embargo, reitera que escribir es una actividad asidua para él.

"Historia secreta de mis mejores canciones" contiene 60 temas escritos por él, de hecho recordó que ha escrito 120 canciones a lo largo de su trayectoria, además dicho texto se liga a una lista de reproducción en Spotify, por lo que quien vaya desmenuzando las letras, puede ir escuchando las piezas; también el libro incluye un álbum fotográfico de Bosé donde se puede ver su belleza en su máximo expresión a lo largo de las décadas.

Y precisamente de las canciones que le mueven ahora mismo y que forman parte de su repertorio, resaltó que "Estaré" es una de ellas, la cual se la dedica a sus hijos, así también "Amo" le representa algo especial.

La forma en que Bosé seleccionó las canciones que se incluyen en este libro fue de tres frentes, sus éxitos universales, los temas que sus fanáticos querían saber y las canciones que él considera son las más poéticas.

También Bosé contestó lo que significa para él que otros autores escuchen sus canciones en sus procesos creativos, resaltando que éste es un ejercicio cíclico, pues así como él puede inspirar y motivar a otros, él también se inspira y se motiva por otros autores.

Al ser cuestionado sobre qué opina de quiénes lo toman como un ejemplo a seguir, dijo a manera de broma,"allá ellos... yo no quiero saber nada, les aconsejo que ya hay uno, y que como me encuentre a otro como yo, lo mato, pero por el bien de la sociedad" (risas). También se le preguntó que a nivel personal y artístico qué le faltaba por hacer, siendo tajante y con humor negro que con lo personal ya era más que suficiente, pero que en el terreno creativo quiere seguir haciendo muchas más cosas.

AGENDA

Miguel Bosé presenta "Historia secreta de mis mejores canciones" este domingo a las 17:00 horas en el Foro FIL, modera Jessie Cervantes.

JM