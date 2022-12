El arquitecto, urbanista, paisajista y escultor Fernando González Gortázar, recibió un homenaje póstumo, en una ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). El arquitecto falleció en la Ciudad de México el pasado 7 de octubre de 2022.

El rector general de la UdeG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, expresó que al Doctor Honoris Causa por esta casa de estudios y egresado de la Facultad de Arquitectura “se le recuerda como un artista que dedicó su obra a embellecer el paisaje urbano con obras monumentales en las que combinó la arquitectura, la arquitectura de paisaje y el urbanismo, la escultura urbana y en pequeño formato para lograr espectaculares obras de arte que procuraban el equilibrio estético con la naturaleza, generando un hábitat hospitalario y apacible que invitaba a la relajación y contemplación”, indicó.

Destacó que su trayectoria académica y profesional casi siempre estuvo ligada a esta casa de estudios y se le reconoce como un arquitecto universal que no sólo se preocupó por mejorar la imagen urbana de esta y otras ciudades de México y el mundo, sino de diseñar espacios que propiciaron la convivencia, la meditación y la armonía.

“Siempre lo recordaremos por su genialidad, empatía, por la defensa de sus ideas estéticas y su visión sobre la conservación del patrimonio histórico, cultural, natural y ecológico, mismas que transmitían en cada una de sus obras, así como los cursos y conferencias impartidas en diversas ciudades de México, Francia, Inglaterra, España y Marruecos”, indicó.

El nieto del homenajeado, Pedro Lozano González, compartió como vivió los amores y pasiones de su abuelo, como viajar, que fue una de las pasiones que le trasmitió, ya que viajar con él no era poner los pies sobre la tierra y tomarse una foto: “Significaba poner todo tu mundo de cabeza, no dormir, quedarnos viendo plantas que parecían sacadas de ‘Jurassic Park’ y comer cosas de dudosa procedencia eran sólo algunas de las experiencias que solíamos tener. De los millones de anécdotas tanto chistosas, tristes o angustiantes que nos contaba sobre sus aventuras, siempre hacia énfasis de que es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que no hiciste”, comentó.

Finalmente, el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), doctor Francisco Javier González Madariaga expresó que González Gortázar fue un universitario, compartidor de saber, interactuante con jóvenes; de un naturalista amoroso de plantas y convencido de que naturaleza y arquitectura no sólo se tocan sino van de la mano.