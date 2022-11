Dahlia de la Cerda busca en sus lectoras representatividad

Todos los días las mujeres buscan crecer en el ámbito laboral y profesional, utilizando todos los medios posibles para exhortar a las generaciones a creer en sí mismas y potenciar éste movimiento revolucionario que está cambiando el mundo.

Una de ellas es Dahlia de la Cerda, una joven escritora de Aguascalientes, licenciada en Filosofía, quien ha trabajado desde vendedora de catálogo y de ropa de segunda en un tianguis, hasta editora de noticias internacionales, logrando crecer poco a poco con base a su esfuerzo y dedicación.

A muy temprana edad, Dahlia descubrió el gusto por la literatura, sin embargo fue hasta la juventud que se adentró aún más, mediante la subcultura gótica a la que pertenece.

Dahlia de la Cerda menciona que comenzó escribiendo cuentos, pues debido a que contaba con tres trabajos no tenía tanto tiempo para escribir, por lo que fue una buena estrategia para comenzar en el mundo de la literatura.

"Cuando me planteaba qué quería escribir, tenía tres trabajos y uno de esos era en un tianguis los domingos, entonces no tenía tanto tiempo para escribir. El cuento me dio la posibilidad de escribir textos completos en poco tiempo; me pareció el género más estratégico para comenzar mi trayectoria dentro de la literatura", dijo Dahlia.

Con su libro Perras de Reserva, ella busca en sus lectoras representatividad; que se sientan identificadas con las historias, pero que sobre todo sientan que sí pueden ser escritoras.

MF