La narradora española Luz Gabás fue la ganadora este año del prestigioso Premio Planeta de novela con “Lejos de Luisiana” (2022), trama que desarrolla en el Sureste de lo que hoy es Estados Unidos, aunque durante la segunda mitad del siglo XVIII, justo cuando libra su guerra de independencia y, por otra parte, los españoles aceptan la cesión de parte de ese territorio de parte de los franceses y, en esos tiempos de convulsiva complejidad, el amor se perfila para una pareja no convencional.

La edición de esta novela cuenta con una nutrida sección de agradecimientos, un glosario de personajes históricos y una bibliografía detallada; así, en entrevista con EL INFORMADOR, Gabás explica que el libro “me ha llevado toda la vida escribirlo, porque pude haberlo hecho a los 20 o 25 años; pero hace falta experiencia vital y técnica, de horas ante la pantalla para encontrar el tono”.

Corazonada y reflexión

La escritora refiere que hace unos años le encargaron un relato para una editorial digital “que, aunque de tema libre, debía tratar sobre el papel de España en la independencia de las 13 colonias norteamericanas; y en vez de hablar sobre Bernardo de Gálvez, que sería lo obvio, decidí abordar a su mujer”.

De ese modo, se revisa el periodo en que el territorio de Luisiana perteneció a España (40 años) “a través de la esposa de Gálvez; y en España, si no eres historiador, casi nadie sabe que todo ese territorio (desde el delta del Misisipi hasta casi Canadá) perteneció a España. Y las novelas surgen de un pálpito (corazonada), una idea o una reflexión, así que pasé dos años estudiando y en 2020 empecé a escribir, pero coincidió con la pandemia, todo fue una mezcla de todo: lo que estaba en mi cabeza, lo que aprendí y el concepto del esfuerzo, presente en toda la historia”, dice Gabás.

Asimilar y disolver

Los protagonistas, “Suzette Girard” y el nativo “Ishcate”, indio de la tribu Kaskaskia; explica la filóloga que no encontró registros de casos para este tipo de uniones, “pero había una leyenda, y eso hace probable que ocurriera en la realidad; viviendo en aldeas contiguas, era imposible que no se hubieran visto —otra cosa es que no fuera cosa aceptada— y eso hace verosímil la situación, y de eso se tratan las novelas”.

“Si se quiere saber de los personajes, el lector aprenderá historia”, cuenta Gabás, “esta es mi forma de escribir, tomo un contexto histórico, lo asimilo, lo disuelvo para crear los escenarios y la técnica que empleo es contar una historia de amor, que puede parecer convencional porque después de tantas vicisitudes, el lector necesita un poco de esperanza. Si la novela era sobre el esfuerzo, la ilusión y la esperanza de seguir adelante, el amor debe terminar como debe”.

Contexto maravilloso

“Lejos de Luisiana” es, antes que nada, “una novela sobre la vida”, comenta la autora, “y los tiempos convulsos son ideales para escribir novelas; yo no tenía que pensar en aventuras, porque me las topaba al revisar los documentos durante la investigación. Y los eventos que ocurren son semejantes a lo que vemos por televisión, así la novela histórica nos permite reflexionar sobre el presente. En ese territorio existían varias culturas coexistiendo y chocando por intereses, y en medio la gente subsistiendo, porque a todos nos afecta”.

Y como telón de fondo, constante y recurrente, la imagen del río Misisipi –detalla Gabás– “como la vida; porque esta novela es sobre la vida, con diferentes personajes, deseos y anhelos, que los resuelven como pueden. Eso quería en realidad, una novela-río; es un viaje iniciático para los protagonistas, y me planteé la novela como la transición entre la ilustración y el romanticismo, así los personajes propios responden a la razón, pero ‘Suzette’ tiene un alma prerromántica, se cuestiona muchas cosas, es muy sensible ante las decisiones de su vida”.

Finalmente, la autora reconoce que “poco se ha trabajado sobre los españoles en Norteamérica, y se puede decir que nada hay sobre este periodo en plena Ilustración, a finales del siglo XVIII y el contexto de un cambio de orden mundial, las repercusiones de la Revolución Francesa; era maravilloso. Es además el principio del fin del Imperio Español”.

Luz, quien es licenciada en Filología Inglesa, es autora de otros libros como “Palmeras en la nieve”, “Como fuego en el hielo”, “El latido de la tierra” y “Regreso a tu piel”, entre otros.

Es metódica en su forma de trabajo, pues suele tomarse un lapso similar entre libro y libro. “Palmeras en la nieve” (2012), “Regreso a tu piel” (2014), “Como fuego en el hielo” (2017) y “El latido de la tierra” (2019).

Sigue su pista

Presentará su libro en la FIL

Luz Gabás presentará “Lejos de Luisiana” en la FIL. El evento, con Pedro Ángel Palou como presentador, se realizará hoy lunes 28 de diciembre de 20:00 a 20:50 horas en el Salón 1 de la Planta Baja de Expo Guadalajara.

