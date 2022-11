Otro escritor que por nada del mundo se pierde la FIL tapatía en cada edición es Paco Ignacio Taibo II, quien a la par de llevar la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE), se mantiene activo en su propuesta literaria y ahora regresa a Guadalajara para presentar “La Libertad”, compilado narrativo en el que explora a 13 personajes que, desde su perspectiva, vivieron y murieron por la libertad.

“Crecí en una adolescencia muy politizada desde el movimiento mexicano del 68, donde la libertad era la razón de vivir. Ponías en orden: amor, trabajo, sobrevivencia y libertad, y la libertad muchas veces se brincó la barda y se puso en el número uno”, subraya el escritor sobre qué significado ha tenido la libertad en su vida.

Bajo esta idea, en este libro impulsado por Editorial Planeta, Paco Ignacio Taibo II encamina al lector a un verdadero viaje en el tiempo mediante las historias del general soviético Blücher, el “Barón loco” Roman Fiodórovich, Paco Ascaso, Herón Proal, Sterling Hayden, Carlos Aponte y hasta Rodolfo Walsh, a quien considera como uno de sus “héroes favoritos”.

“Es una serie de historias que demuestran sobre todo una cosa, algunas de ellas a personajes que vivieron y murieron por la libertad, la otra cosa que cuenta es que la historia puede ser muy atractiva si la cuentas bien”, puntualiza Taibo al referir que, si bien esta historias son breves en su redacción, tienen un estructura llamativa y cimentada en años de investigación.

“La redacción, sin embargo, fue rapidísima, lo escribí en cuatro meses de pandemia, pero eso es truco, porque la parte del mariscal ruso, que es una de las piezas fuertes, o la de Rodolfo Walsh, periodista argentino, una de ellas tenía dos años de que venía siguiendo a este personaje, y de la otra me había vuelto loco, porque yo no hablo ruso”.

Paco Ignacio Taibo II puntualiza que partiendo de su método de investigación hasta no dejar ningún cabo suelto dentro de sus posibilidades, optó por no incluir dos historias, una de un pintor mexicano y otra de otro revolucionario ruso que prefiere mantener en sorpresa para después, pues tiene la consigna de algún día escribirlas, pero ánima a los lectores a no tirar la toalla cuando la información escasea.

“Las reglas del juego son: si te atrae y te fascina algo, cuéntalo, investígalo con tanta profundidad como puedas y cuéntalo lo mejor que sabes.

Llega un momento en el cual, por más que le rascas, ya lo que encuentras es muy menor, y te dice –el personaje- estoy listo para que me cuentes, y eso puede pasar en un mes o en un año”.



Una lectura libre

Quizá, al ser personajes que puedan parecer distantes o poco conocidos, Paco Ignacio Taibo II destaca que “La Libertad” fue estructurada con una narrativa ágil, y aunque personalmente apostó por un orden, deja que el albedrío del lector sea el que decida cómo llevar el descubrimiento de estas historias.

“Quería crear un orden de lectura que sea flexible, de tal manera que el lector, si quiere, se brinque una y vaya a la siguiente, o abra el libro y lea la que le dé la gana, porque no les quise poner continuidad temporal, por qué ¿qué importa si una sucede en los años 20 o en el siglo pasado y una termina en los 70, qué importa?”.

Aunque todos estos personajes son significativos y para él hay una relación profunda con sus contextos e ideales, Taibo enfatiza que desde el principio supo que “La Libertad” cerraría con el legado del periodista argentino Rodolfo Walsh: “que es uno de mis héroes favoritos, el gran periodista que creó Latinoamérica, que vivió y murió por la libertad. Lloré cuando lo terminé de escribir, se me salían las lágrimas. Todo lo que quería contar está ahí”.

Apelando a que el lector fortalezca su curiosidad por las historias reunidas en “La Libertad”, Taibo revela que en cada narración dejó pistas y guiños de otras historias y referencias literarias para que quien las identifique haga una tarea extra “para abrir puerta y quien quiera cruzarla”.

