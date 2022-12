Como parte del programa de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, destaca la figura del escritor cubano más relevante de la actualidad, Leonardo Padura, quien visitó la feria para presentar su más reciente novela, “Personas decentes” (TusQuets, 2022), la novena entrega de la serie policial cuyo protagonista es el detective “Mario Conde”, una historia cuyo autor describe como su novela “más policíaca y más habanera que he escrito”.

El contexto de la historia es lo que atrae, en pleno 2016 Obama visita la Isla y Los Rolling Stones ofrecen un concierto gratuito, y tras dos asesinatos —el primero involucra a un oscuro funcionario cultural con cuentas pendientes— se solicita a “Conde” su intervención, cuando él mismo escribe una novela donde aborda asesinatos ocurridos poco más de un siglo atrás, en medio de la disputa de dos bandas de proxenetas por la primacía en el negocio.

Origen tapatío

Durante la presentación, el autor cubano —ganador del Premio Princesa de Asturias—recordó que el personaje de “Mario Conde” “nació aquí, en Guadalajara, pues la Universidad de Guadalajara inauguró una colección de novela negra en 1991 y ahí se publicó ´Pasado perfecto’, la primera entrega de la serie”.

Así, hizo énfasis en que el género policial le brinda, como escritor, “posibilidades para hablar de muchas cuestiones, sobre todo de historia pero también hacer crónica social”, y en esos términos, la decisión que debe tomar es “si ‘Conde’ participa o no en la narración, porque me condiciona su forma de ver la realidad, tiene su carácter y lógica en su comportamiento, y no siempre es la adecuada para la historia que escriba”.

Contexto y mirada

Ahora bien, las dos historias que se tocan en “Personas decentes” comparten “un nexo conceptual”, detalla Padura, “la mirada a una Cuba que desea alcanzar algo y no llega; lo que trato es de proyectar una mirada abarcadora de la vida cubana, porque en América Latina nuestras historias se parecen tanto, en especial las que tienen que ver con las intervenciones militares norteamericanas”.

En aquel 2016 de la visita de Obama, “la sociedad cubana estaba muy participativa”, explica el escritor, “pero con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos “la relación se volvió difícil” de nuevo, algo que “se agudizó con la pandemia y la consecuente paralización de la industria turística, a lo que se suma una crisis migratoria muy fuerte y un proceso inflacionario creciente”.

Finalmente, Padura comentó que el actor Jorge Perugorría se encuentra en espera de filmar la segunda temporada de la serie que tiene a “Mario Conde” como protagonista, esta vez “con una historia original y en colaboración con Tornasol Films”.

CT