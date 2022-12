Mañana viernes 2 de diciembre, a las 18:00 horas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el arquitecto Felipe Leal será homenajeado con el premio ArpaFIL 2022, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara. A propósito de este galardón, EL INFORMADOR conversó con él sobre dicho acontecimiento y la perspectiva actual que tiene de la arquitectura.

“Es un honor. Los premios y reconocimientos siempre se agradecen, pero sobre todo por la tradición que tiene la feria del libro, además de la importancia de ArpaFIL, pues ha sido un foro para que jóvenes arquitectos participen en concursos y para que existan mesas redondas y publicaciones”.

Recalca que es muy importante que la FIL reconozca la trayectoria de figuras de la arquitectura y acotó que para él es muy honroso se le dé este premio que también ha sido para Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, Julio de la Peña, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Rogelio Salmona, entre otros: “Son arquitectos que los he tratado, que son amigos míos y que admiro su trabajo, son gente que han sido un referente para mi formación. Y que te incorporen a este grupo de personas reconocidas, para mí es un gran honor”.

Sobre las satisfacciones que le ha dejado a lo largo de su vida el oficio de la arquitectura, resalta que han sido muchas, porque ésta tiene que apostar por el bienestar. “La arquitectura es una disciplina artística compleja, pero que tiene que ayudar a que los seres humanos vivamos mejor, para que tengas confort, que tengas un lugar agradable; debe dignificar la vida, que por muy pequeña que sea tu habitación, tu departamento o tu morada, sea digna y te eleve el espíritu”.

Y en lo comunitario, expresa, que la arquitectura debe generar lugares que propicien una armonía social: “Lo he dicho muchas veces, la arquitectura está hecha para celebrar la vida, es algo muy vital, es para que nos encontremos en un lugar público con las amistades, con los seres queridos y que en la escuela, en la oficina o en tu casa, te sientas a gusto, que no la padezcas porque hay muy malas construcciones y porque no todo lo construido es arquitectura”.

Un cambio de paradigma

Reflexiona Felipe Leal que la arquitectura en temas generales está sufriendo transformaciones importantes: “Nos estamos ajustando a nuevas realidades, desde luego un factor importante fue la pandemia, la cual nos dio una enseñanza de cómo podemos vivir de otra forma, como el teletrabajo, el trabajo a distancia y la necesidad de tener espacios más ventilados, más sanos, mejor iluminados y compartidos”.

Además, compartió que estos cambios también tienen que ver con el ahorro energético: “Si tú tienes un espacio ventilado vas a tener menos riesgos de tener un virus o bacterias, será más sano tu organismo y vas a ahorrar en energía nociva que está contaminando y que está aumentando la temperatura del globo terráqueo”.

Afirma que todos estos fenómenos que vienen ligados se manifiestan en las ciudades, “porque también están cambiando los patrones demográficos, ya las estructuras para las viviendas tradicionales ya no son de la familia nuclear, entiéndase por éste, el esquema que ya está rebasado donde está el padre, la madre, tres o cuatro hijos más un familiar, donde había viviendas de tres o cuatro habitaciones. Hoy las formas de habitar de las nuevas generaciones urbanas se viven de manera distinta, con algún compañero de estudios o los famosos roommates, además de la temporalidad con la que se habita algún lugar, han aparecido los nómadas digitales, quienes pueden estar en un diferente lugar y a través de la tecnología, pueden trabajar”.

La arquitectura, dice, está registrando estas transformaciones y en lo consecuente se seguirán viendo los cambios: “Muchos edificios y oficinas que ya no se van a ocupar seguramente se van a transformar en lugares de vivienda o de otros servicios, ya no somos propietarios de una bicicleta sino que podemos tomar una para ir de un lugar a otro, por ejemplo, y todo esto es parte de la agenda mundial que se está abordando”.

Finalmente, recordó que entre los proyectos que tiene en desarrollo ahora mismo, están unos en Ensenada, Baja California, reactivando espacios públicos como un frente de mar para mejorar los servicios donde la gente tenga prácticas saludables. Y también está participando en un proyecto del puerto de Veracruz para rehabilitar una zona. “Siempre me gusta trabajar para construir espacios comunitarios, que en el espacio público se puedan reunir los ciudadanos para disfrutar de la ciudad, o (trabajar) en edificios y arquitectura donde se vincule la naturaleza para que se propicie una mejor calidad de vida”.

¿Quién es Felipe Leal?

Felipe Leal es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de 1997 a 2005.

Su obra se enfoca principalmente al renglón cultural, educativo y de espacio público, reconocida con 16 premios en diversas bienales y certámenes nacionales e internacionales.

Entre sus trabajos destacan: los estudios para Vicente Rojo, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Ángeles Mastretta, entre otros. Es fundador de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, en 2008; en ella se desarrollaron obras, como: el Corredor Peatonal de la calle de Madero y la recuperación de la Alameda Central. En la última década se ha dedicado a recuperar e intervenir espacios públicos emblemáticos en varias ciudades de México, como: Oaxaca, Acapulco, Ensenada, entre otras.

Es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro y presidente del Seminario de Cultura Mexicana y recibió el Premio Arte- Arquitectura 2019 por el Congreso de la Ciudad de México.

Agéndalo

Homenaje ArpaFIL

Participa: Felipe Leal.

Felipe Leal. Fecha: Viernes 02 de diciembre.

Viernes 02 de diciembre. Horario: De 18:00 a 18:50 horas.

De 18:00 a 18:50 horas. Sede: Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara.



CT