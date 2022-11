Del 26 de noviembre al 4 de diciembre se desarrollará la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la cual regresa completamente a la presencialidad después de dos años de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. En entrevista con EL INFORMADOR, la directora de esta fiesta de las letras, Marisol Schulz, comparte que el encuentro retorna sin ninguna restricción en cuestiones sanitarias.

“Las autoridades sanitarias no nos han dado ningún protocolo en particular, la recomendación que siempre hacemos es de seguir cuidándonos”, como por ejemplo, utilizar el gel antibacterial o usar el cubrebocas, pero en este tenor en específico no hay una obligación de hacerlo.

Sobre cómo llega el equipo organizador a la feria tras los dos años de pandemia, resalta Marisol que los grandes retos justamente se vivieron en ese periodo de la crisis sanitaria: “Lo más difícil ya lo vivimos. Entonces, el reto es regresar a la tan añorada normalidad, queremos tener una feria completamente presencial con algunas actividades que se puedan seguir por streaming; creo que hay entusiasmo por regresar”.

Justamente con esta vuelta a la normalidad, los niños regresan a la Expo Guadalajara, así como el Salón del Cómic y Los Libros al Gusto, un espacio dedicado a la literatura gastronómica.

El mercado editorial

Con respecto a las editoriales y su participación en la feria, comparte Marisol que para esta edición regresan entre el 80 y 90% del área nacional, “porque hubo una reconstitución… Muchas editoriales todavía por una situación económica prefieren venir en un colectivo, así que no estamos al 100% de los que estuvimos en el 2019”. Pero destaca la directora que también resulta interesante que en cuanto al área internacional, están llegando países que no habían estado en la FIL, como: Marruecos, Armenia, Noruega y Ucrania, además del regreso de Corea del Sur y Portugal.

Con respecto a este pequeño porcentaje que no asistirá en esta edición, recuerda Marisol que en el año 2021, cuando la industria estuvo tan golpeada, la FIL ofreció un descuento importante para que pudieran volver y que este año todavía hay descuento en venta de stands pero ya no tan grande como el año pasado, “nuestra idea es que la gente se recupere y venga”.

En vías de recuperación

Al cuestionarla sobre la situación que vive actualmente la industria editorial, la directora apunta: “Vive un momento complicado, tuvo dos años de crisis muy fuertes, un año 2020 donde no hubo ventas, donde bajó en México la facturación por lo menos un 40 por ciento. Sin embargo, la industria editorial sí tiene en la feria un espacio muy importante para el regreso a su normalidad. La feria es un gran escaparate para las ventas que ocurren incluso el siguiente año. Entonces, para los editores en general, este es un foro donde tienen un gran público y repercusión”.

Sobre el presupuesto de la feria para esta edición, que es de poco más de los 100 millones de pesos, expresa, “si nos va como pensamos, vamos a salir en un punto de equilibrio, vamos a ‘salir tablas’, en términos coloquiales”.

El invitado de honor

Ahora que Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor de la FIL, resalta Marisol que la relación con la ciudad viene de tiempo atrás: “Cuando un invitado de honor llega es porque ya tuviste una serie de gestiones con mucha anticipación. Vienen con una delegación interesante de escritores, editores e ilustradores, con músicos, cantantes y danza tradicional que asisten al Foro FIL y una puesta en escena que estará en el Teatro Vivian Blumenthal. Vienen representado a toda la cultura árabe en general, no sólo a Sharjah como uno de los emiratos”.

En los distintos foros de la FIL se van a analizar las aportaciones de la civilización islámica a la cultura occidental, desde el punto de vista de la caligrafía y la lingüística, sobre lo que ha heredado el español del árabe y de la cultura en general. Comenta además Marisol que la visita de Sharjah a Guadalajara es para promoverse como feria en el extranjero y no para llevarse autores latinos a los países árabes, pero que en el marco de su feria, la cual acaba de ocurrir, sucede la otra cara de la moneda, “en la feria de ellos es donde se puede hacer esa gestión a la inversa”.

Finalmente, sobre las expectativas que hay para con la Unión Europea a propósito de que ya se hizo el anuncio de que será la invitada para el 2023, expresa Marisol que ahora mismo para el equipo la prioridad es Sharjah y ya el día 4 de diciembre, que se haga el cambio de estafeta, se dedicarán completamente a la Unión Europea.

Los homenajes

Premio La Catrina para Trino.

Premio Periodismo Cultural Fernando Benítez para Pedro Valtierra.

Premio al Bibliófilo para Alberto Manguel.

Premio Sor Juana Inés de la Cruza para Daniela Tarazona.

Premio ArpaFIL para Felipe Leal.

Premio Ciudad y Naturaleza, Jorge Galán.

Premio SM sobre trayectoria de literatura infantil y juvenil para Antonio Orlando Rodríguez.



Toma nota

Los momentos clave de la edición 36 de la FIL

Sharjah como invitado de honor.

La entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances al rumano Mircea Cartarescu.

La Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes con Irene Vallejo y Alberto Manguel.

Latinoamérica Viva.

Centroamérica Cuenta.

Destinação Brasil.

Las galas del Placer de la Lectura.

La llegada del poeta Adonis.

FIL Ciencia sobre lo que ha aportado la civilización islámica a la astronomía.

FIL Niños con el tema del cambio climático.

FIL Pensamiento.



CT