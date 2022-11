La novela más reciente del escritor tapatío Carlos Enrigue, “El Enano” (2022), ha aparecido en la Colección Pozo de Agua de la editorial Espina Dorsal, y se podrán encontrar ejemplares a la venta de este libro en el stand C5 del área nacional en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara; se trata de una historia que, en palabras del novelista Eugenio Partida, tiene “profundas raíces en la tradición de la literatura jalisciense”.

Esta novela de Enrigue forma parte, explica el autor en entrevista con EL INFORMADOR, “de una trilogía” y fueron escritas “hace cuarenta años”; la triada de libros se conforma además de las novelas “La muerte de Isabel” y “Matildita”, aunque todavía no se han editado.

Tres historias

En estos términos, “El Enano” es un relato “falso, absolutamente”, asegura el autor, “aunque yo escribí primero ‘La muerte de Isabel’, en ella cuento acerca de una boda que me da mucha risa, y al referirme a ella escribí ‘El Enano’ que, por ser primera en el tiempo —se desarrolla de 1900 a 1920, más o menos—, se publica antes; la segunda se ubica en 1935 y ‘Matildita’ en los cincuenta”.

Comenta Enrigue que escribe “El Enano”, a quien mata “El Gorupo”, “su gran amigo, porque ‘El Enano’ nació con los pies un poco más cortos pero era muy rico, y su padre le contrata dos niños para que jugaran con él sin salir de la hacienda, hasta que lo llevan a un bule para que se haga hombre y ahí resulta que ‘El Enano’ era un superdotado sexual, además de un hijo de la chin…”.

Pudo haber pasado

La historia continúa con un Enano que traiciona a su clase y se alía a los revolucionarios durante la gesta que inicia en 1910, hace favores y compra puestos; en este sentido, “yo cuento cosas que pueden haber pasado”, detalla el narrador, si se piensa en el contexto de la Revolución.

Por lo que toca a la siguiente novela, se cuenta sobre el asesinato que comete el hermano de “El Enano”, quien mata a su mujer tras varios intentos; por otra parte, de los diez hijos que sobrevivieron a ese homicidio (que tomó al criminal cinco años para concretarlo), el padre enloquece y regala a dos de niñas, cuyas vidas son el tema de la tercera novela.

Platicar y entretener

Estas historias, que corresponden a la primera mitad del siglo anterior, ponen de relieve un mundo que no existe ya, pero que nutre la memoria histórica de esta región del país, “y si se lee, algunos notarán las historias en que aparecen personajes reales, como —por ejemplo— Pedro Zamora, cuya noticia de muerte, que fue publicada por EL INFORMADOR, cito en la novela”.

De este modo, especifica Enrigue, esta novela no implica “ningún acto de sabiduría ni nada, es algo entretenido y quien la lea se va a entretener. A mí lo que me gusta es platicar, y esta es mi primera novela publicada aunque es lo que más he escrito. Cuando era chico (entonces yo escribía de forma muy complicada), Emanuel Carballo me dijo una vez que yo debería escribir como platico, y en ese momento me ofendí. Después pude comprender”.

“El Enano” recién salió de la imprenta hace unos días y se enviaron algunos ejemplares a la FIL 2022 para su venta; está previsto se presente en enero de 2023.

CT