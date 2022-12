Alexa Moreno ha sido una de las mexicanas que más ha cautivado al mundo y basta con recordar cómo ha detonado la esperanza y el sueño de millones de mexicanos en las competencias mundialistas de la gimnasia, y aunque en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 unas milésimas de segundos la alejaron del pódium y se acreditó en el cuarto lugar, en el Mundial de Gimnasia Artística en Doha, Qatar, cumplió uno de sus mayores sueños al colgarse la medalla de bronce en salto de caballo, marcando así a toda una generación de jóvenes atletas dispuestos a seguir su ejemplo de tenacidad, disciplina y compromiso.

Aunque Alexa se ha tomado un tiempo para enfocarse a proyectos personales, la gimnasta se mantiene en el ojo público desde diversas perspectiva, y si bien considera que en un futuro pueda retornar a las competencias, de momento vive otro de sus sueños: la literatura, siendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) uno de los escenarios que la debuta como escritora luego de escribir su viaje más íntimo en “Singular y Extraordinaria”, una autobiografía fuera de lo común e interactiva para el lector.

EL INFORMADOR / A. Camacho

“Ha sido un año lleno de experiencias nuevas. Es algo que sí quería hacer, escribir un libro, y creo que el resultado es bastante lindo, me encantó. Es una forma de expresión con la que creo es más fácil acercarse de una manera más personal al lector. Si estás contando sobre ti y quieres darle sentido a todas esas ideas y pensamientos que están en remolino, el tratar que tengan sentido para alguien más, a veces sí se me complicaba, tuve mis momentos en que no sabía cómo explicarlo sin que suene raro”.

Arropada por la editorial Alfaguara, Alexa Moreno presume con orgullo el resultado de “Singular y Extraordinaria”, en donde comparte las diversas etapas de su vida y cómo no solo el deporte la ha impulsado a cumplir sus sueños, pues también revela aquellas motivaciones artísticas y de la vida cotidiana que la motivan a ser una mujer imparable y siempre con la consigna de encontrar el mejor lado de la vida.

“Fue preguntarme qué es lo que la gente quisiera saber sobre mí, mi trayectoria, de mí como persona, porque muchos conocen el lado deportivo, eso es una cosa, pero no es todo lo que he hecho, fue buscar eso que a alguien le pudiera interesar, cómo conectar con el público”.

EL INFORMADOR / A. Camacho

Un libro a la medida

Compilando algunos de los momentos más importantes de su vida, explorando obviamente las dichas que el deporte le ha brindado, Alexa Moreno comparte en 200 páginas otro tipo de testimonios para revelar los momentos más complejos de su trayectoria, el apoyo de su familia y un amplio viaje aderezado por un diseño visual en azul y rojo que también reflejan su personalidad.

“Mi color favorito es el azul, y el rojo creo que es un color con mucha fuerza. No quise que fuera un azul muy marino, quería otro, y me tomé mi tiempo en decidirlo, a uno más místico. Todo está cargado a la cultura oriental, porque es algo que personalmente me gusta, me atrae y admiro mucho. Creo que el libro está lleno de cosas con las que me identifico, como el dragón, que me encanta, porque es una figura con mucho poder, con mucho misticismo, simbolismo, no es solo fuerza, también sabiduría”.

Con el propósito de reflejar realmente quien es, Alexa Moreno también determinó que esta experiencia literaria encaminaría al lector a otro tipo de dinámica y no solo estar como espectador, pues a lo largo de “Singular y Extraordinaria” propone ejercicios motivadores que ayudan a establecer metas y hacer un viaje de autoconocimiento con la clara invitación a que los lectores no teman a rayar y dibujar en cada página.

“Se me hizo una excelente idea, porque soy fan de tener libros muy bonitos por su portada, soy coleccionista de libros, pero no toda la gente es así. Quería que ellos pudieran sentirse parte del libro, que esto nos ayudara a hacer un poquito de introspección, le vamos dando un poquito más de camino, porque a veces tenemos opciones y no sabemos qué hacer. Aquí abiertamente es que hagas lo que quieras –con el libro- para que sea más tuyo”.

EL INFORMADOR / A. Camacho

En el podio

2003: participa en su primer campeonato mundial.

2006: primera medalla de oro en salto de caballo en una Olimpiada Nacional.

2010: medalla de bronce en el Campeonato Pacific Rim en Melbourne, Australia, en salto de caballo.

2011: primera participación en una final de Campeonato del Mundo, en Tokio.

2012: primera medalla en una Copa Mundial realizada en Gante, Bpelgica. Obtuvo la presea de oro en la prueba de salto de caballo.

2016: preolímpico de Río de Janeiro. Primer lugar all round y finalista en salto de caballo. Única mexicana en lograr clasificación para representar a México en Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos 2016: lugar 31 en all round. La mejor posición lograda por una mexicana en Juegos Olímpicos en Gimnasia Artística, en Río de Janeiro, Brasil.

2018: medalla de oro en salto de caballo en la Copa Toyota en Tokio, Japón. Medalla de bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística en Doha, Qatar.

2019: segundo lugar en la Copa Mundial de Corea. Tercer lugar en la Copa Mundial de Azerbaiyán. Cuarto lugar en salto de caballo en la Copa Mundial de Gimnasia en Melbourne, Australia. Premio Nacional del Deporte. Quinta final Mundial consecutiva en salto de caballo en el Campeonato Mundial de Stuttgart, Alemania.

2021: cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se gradúa de la carrera universitaria de Arquitectura.

2022: conferencista magistral en la Universidad de Harvard.

Agéndalo

Los pasos de Alexa Moreno en la FIL

Presentación de “Distrito Manga”, de los autores David García y Amanda Calderón, con la participación de Alexa Moreno, el jueves 01 de diciembre de 16:00 a 16:50 horas, en el Salón 9, Área Nacional.

Presentación del libro “Alexa Moreno. Singular y Extraordinaria”, el viernes 02 de diciembre de 18:00 a 18:50 horas, en el Salón 9, Área Nacional.

Firma de libros con Alexa Moreno, el viernes 02 de diciembre de 19:00 a 20:50 horas, en el Módulo de Firma de Libros, Área Internacional.

MF