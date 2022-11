El reconocido escritor argentino-canadiense Alberto Manguel visita Guadalajara para cumplir con una serie de actividades como invitado y homenajeado por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y el programa preparado por la designación de la ciudad como Capital Mundial del Libro (GCML); una agenda en la que destaca el repetido y constante encuentro con los lectores y la promesa de un diálogo fructífero.

—¿Contento por estar de nuevo en la ciudad?

—Muy contento. De todas maneras, soy un hombre contento; a pesar del estado de nuestro mundo.

—Recibirá por parte de la FIL el Homenaje al Bibliófilo, ¿una distinción especial para usted?

—Agradezco el premio, por supuesto, me hace muy feliz. Pero, a veces, por bibliófilo se entiende a la persona que ama más el objeto libro que lo que contiene. Debo decir que amo tanto el contenedor como el contenido. Hay grandes lectores, y el que para mí es el mejor del siglo XX, Jorge Luis Borges, no tenía aprecio al objeto-libro; regalaba los libros y no le importaba una edición preciosa o un motivo de afecto al recibirlo como regalo; lo que le interesaba era el texto. A mí me importan los dos; la biblioteca que acabo de donar a la ciudad de Lisboa (más de 40 mil libros) tiene muchos que son preciosos por la encuadernación y edición, otros por el contenido, y a veces coinciden.

—¿Se enamora uno de la lectura?

—Son relaciones misteriosas de nuestra identidad con la del libro; es un encuentro entre personas donde uno siente de pronto lo que se llamaba una alquimia de almas, al identificarse con una situación, un personaje, un estilo… Y no necesariamente lo que uno esperaba. A veces nos presentan a una persona que dicen nos encantará y al conocerla es un desastre; lo mismo ocurre con los libros, a veces nos recomiendan uno y después se nos cae de las manos. Hay casos más particulares e íntimos, gustos personales que llaman la atención a una cierta característica nuestra que tal vez no conocíamos y de pronto descubrimos.

—Impartirá una conferencia llamada “Historias de un lector” ¿son de esa clase estas historias?

—Algunas sí. En general, busco algunos aspectos que otros lectores puedan compartir, no necesariamente los míos. Ser lector es una responsabilidad social; en una sociedad de lo escrito, el lector tiene la responsabilidad de asumir su propia inteligencia, no dejarse convertir por los eslóganes políticos, económicos, comerciales, de esta sociedad de consumo; y es una lucha constante y diaria. Por lo menos, poder asumir nuestra identidad frente al texto y decir: esta relación es mía, no me la han impuesto, no es una propaganda, yo lo encontré y tendremos una relación privada.

—Abrirá el salón literario y estará —en compañía de Irene Vallejo—ante miles de jóvenes lectores…

—La esperanza de la especie humana está en los jóvenes. Nosotros, los viejos, les dejamos un mundo infame, al borde de la destrucción, con un fascismo renacido, con una indiferencia suicida ante el cambio climático y siento, cuando estoy frente a un joven, que debo pedir disculpas, por lo que ha hecho mi generación. Entonces, estaré sentado para escuchar lo que diga Irene Vallejo y lo que dirán los jóvenes y trataré de contestar conforme mi experiencia. Pero la experiencia de otro no sirve; si vamos a sobrevivir, en un sentido profundo, vamos a depender de los cambios que pueden ocurrir a través de las lecturas compartidas, de esos jóvenes que abren un libro y dice ‘Caperucita se negó a seguir las reglas impuestas por su madre y encontró la aventura’, y deciden hacer lo mismo, a sabiendas de que el Lobo anda ahí. Si los jóvenes no arriesgan el mundo llegará a su fin. Pero yo tengo confianza en los jóvenes, y seguramente hallarán estrategias para sobrevivir.

Toma nota

Agenda de Alberto Manguel

Guadalajara, Capital Mundial del Libro

Charla: “Historias de un lector”.

Fecha: Hoy, 19:00 horas.

Sede: Foro LARVA (Ocampo 120, Centro de Guadalajara).

*Entrada libre.

Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, Universidad de Guadalajara

Conferencia magistral: “Pierre Menard, instrucciones para leer”.

Presenta: Gioconda Belli.

Fecha: 25 de noviembre, 18:00 horas.

Sede: Paraninfo Enrique Díaz de León (Av. Juárez, esq. Díaz de León, Col. Americana).

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022

Apertura del Salón Literario a cargo de Irene Vallejo y Alberto Manguel.

Presenta: Rosa Beltrán.

Fecha: 27 de noviembre, 12:30 horas.

Sede: Auditorio “Juan Rulfo”, Expo Guadalajara.



