FIL 2021: Dialogan sobre exilio e identidad en la Feria del Libro en Guadalajara

A propósito de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se está desarrollando de manera híbrida, tanto presencial como digital. Se desarrolló la charla virtual "La humanidad después del naufragio" con la participación del escritor Amin Maalouf y la poeta y activista Joumana Haddad. La conversación estuvo moderada por el periodista Nicolás Alvarado.

El contexto de este encuentro tomó como rumbo los retos que enfrenta el mundo desde la óptica de lo humanitario, pues si bien la avanzada tecnología es innegable, parece que las sociedades, la de los países en conflicto y de sombra conservadora sobretodo, siguen cayendo en sus mismos errores, sobre todo en temas de marginación, y por tal motivo el concepto de libertad se ve amenazado y coartado por la xenofobia, el racismo y los discursos de odio.

Amin Maalouf, quien es escritor y periodista franco-libanés, lo ha vivido de primera mano, tuvo que dejar su país de origen, Líbano, debido a los conflictos políticos de su región, resalta que desde hace 45 años dejó su nación y las cosas allá en realidad no han cambiado, durante mucho tiempo guardó la esperanza de que su país fuera como el de los demás, pero no sucedió así y ve muy difícil que pueda pasar. "Yo fui de las personas que nunca se habían planteado irse y terminé haciéndolo de la noche a la mañana, un 13 de abril de 1975".

Joumana Haddad, también periodista y militante feminista y humanista, nacida en Beirut, Libano, en 1970 y con 51 años de edad, señala que en su país no hay futuro, la situación es dramática. Pero ambas personalidades coinciden que en este contexto mundial actual donde los nacionalismos y populismos están a la orden y desde la polarización, lo que le queda particularmente a las sociedades es defender sus identidades.

"Creo que la actitud más sabia en términos de identidad, es asumir el conjunto de las propias pertenencias. Creo que cuando alguien olvida el conjunto de sus pertenencias y no asume más que una, sea religiosa, nacional u otra, se vuelve peligroso para los demás. Estará forzosamente conflictuado y transformará su identidad en arma", resaltó el autor, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010 y quien es miembro de la Academia Francesa.

Haddad, quien desde el 2014 está regularmente seleccionada como una de las 100 mujeres árabes más influyentes del mundo por su activismo social y cultural, destaca que la identidad para algunos es una construcción continua y otros no pueden acceder a ella por los contextos en los que se encuentran, por ejemplo, desde el fenómeno de la corrupción política, o el oportunismo religioso, no solo enfocándose en el islam, resalta, sino en quienes desde sus corrientes ideológicas sobre la religión, buscan sacar provecho de las situaciones y que a su vez limitan a sus ciudadanos a ser ellos mismos. "Todos tenemos en común casi los mismos problemas sobre libertad, igualdad y dignidad. El mundo no solo es Oriente y Occidente", expresa.

